Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Emma csak fogyni akart, borzalmas vége lett: „Azt hittem, meghalok”

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 11:00
halál
A nő megbánta döntését. Majdnem belehalt a fogyásba.
Bors
A szerző cikkei

Emma Dyer egy nyaralás előtt gyorsan fogyást szeretett volna elérni, ezért 85 fontért online rendelt hozzá injekciót. A 40 éves nottinghami nő ma már élete „legrosszabb döntésének” nevezi a vásárlást.

fogyás
Fogyást szeretett volna, majdnem belehalt a nő
Fotó: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

Nem úgy sült el a fogyás ahogy a nő tervezte

Elmondása szerint „megdöbbentően könnyű” volt megrendelni a készítményt: nem kértek személyazonosságot, testsúlyt, BMI-t vagy kórtörténetet. 

Mindenki ezt csinálja – biztonságosnak tűnt, mert ma már annyira elterjedt

 – mondta. 

Amikor megérkezett az injekció, az útmutató szerinte homályos és nehezen érthető volt. YouTube-videók segítségével próbálta kideríteni a helyes használatot. Úgy véli, nem értette meg, hogy alacsony dózissal kellett volna kezdenie. 

Kezdetben nem tapasztalt gondot, ám húsvétvasárnap hirtelen rosszul lett. 

Folyamatosan hánytam, semmit nem tudtam bent tartani. Összeestem a fürdőszobában

 – idézte fel. Öt napig ágyhoz volt kötve, nem tudott enni, inni, még a fejét sem bírta felemelni. A helyzet akkor vált igazán ijesztővé, amikor vért hányt. 

„Azt hittem, meghalok”

 – mondta. 

Emma korábban anorexiával is küzdött, és utólag úgy gondolja, soha nem lett volna szabad receptköteles gyógyszerhez jutnia megfelelő ellenőrzés nélkül. Állítása szerint a szolgáltató nem vállalt felelősséget, és nem kapott támogatást a rosszullét után. 

A történet egy olyan időszakban került nyilvánosságra, amikor a Well Pharmacy felmérése szerint sokan a gyors eredményt fontosabbnak tartják a biztonságnál. A gyógyszertár hangsúlyozza: a fogyasztó gyógyszereket csak szabályozott gyógyszertárból vagy engedéllyel rendelkező klinikán, szakorvosi felügyelet mellett szabad igénybe venni, megfelelő szűréssel. Emma ma már arra figyelmeztet: a gyors fogyás ígérete nem ér annyit, hogy valaki kockára tegye az egészségét, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu