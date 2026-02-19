Emma csak fogyni akart, borzalmas vége lett: „Azt hittem, meghalok”

Emma Dyer egy nyaralás előtt gyorsan fogyást szeretett volna elérni, ezért 85 fontért online rendelt hozzá injekciót. A 40 éves nottinghami nő ma már élete „legrosszabb döntésének” nevezi a vásárlást.

Fogyást szeretett volna, majdnem belehalt a nő

Fotó: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

Nem úgy sült el a fogyás ahogy a nő tervezte

Elmondása szerint „megdöbbentően könnyű” volt megrendelni a készítményt: nem kértek személyazonosságot, testsúlyt, BMI-t vagy kórtörténetet.

Mindenki ezt csinálja – biztonságosnak tűnt, mert ma már annyira elterjedt

– mondta.

Amikor megérkezett az injekció, az útmutató szerinte homályos és nehezen érthető volt. YouTube-videók segítségével próbálta kideríteni a helyes használatot. Úgy véli, nem értette meg, hogy alacsony dózissal kellett volna kezdenie.

Kezdetben nem tapasztalt gondot, ám húsvétvasárnap hirtelen rosszul lett.

Folyamatosan hánytam, semmit nem tudtam bent tartani. Összeestem a fürdőszobában

– idézte fel. Öt napig ágyhoz volt kötve, nem tudott enni, inni, még a fejét sem bírta felemelni. A helyzet akkor vált igazán ijesztővé, amikor vért hányt.

„Azt hittem, meghalok”

– mondta.

Emma korábban anorexiával is küzdött, és utólag úgy gondolja, soha nem lett volna szabad receptköteles gyógyszerhez jutnia megfelelő ellenőrzés nélkül. Állítása szerint a szolgáltató nem vállalt felelősséget, és nem kapott támogatást a rosszullét után.

A történet egy olyan időszakban került nyilvánosságra, amikor a Well Pharmacy felmérése szerint sokan a gyors eredményt fontosabbnak tartják a biztonságnál. A gyógyszertár hangsúlyozza: a fogyasztó gyógyszereket csak szabályozott gyógyszertárból vagy engedéllyel rendelkező klinikán, szakorvosi felügyelet mellett szabad igénybe venni, megfelelő szűréssel. Emma ma már arra figyelmeztet: a gyors fogyás ígérete nem ér annyit, hogy valaki kockára tegye az egészségét, derül ki a Mirror cikkéből.