„A feleségem titokban többször is átment a volt férjéhez: mit tegyek?”

Egy névtelensége megőrzését kérő férfi számolt be arról, hogy hét éve tartó házasságában a felesége többször is titokban meglátogatta az exférjét. Ilyenkor néha a férfi új felesége is jelen van, olykor azonban kettesben vannak.
A férfit különösen bosszantja, hogy a nő megtiltja neki, hogy bármelyik nőismerősével beszéljen vagy találkozzon, hacsak ő nincs ott.
A feleségem súlyos depresszióban szenved. Gyógyszert szed, de nem hajlandó tanácsadóhoz járni. A családja elmondta nekem, hogy előttem hűtlen volt a korábbi házastársaihoz. Én hűséges vagyok hozzá. Nézzem el ezt a dolgot, vagy jogom van felháborodni?
– írta egy felháborodott férfi Connecticutból.
A nypost.com párkapcsolati szakértője szerint a férfinek joga van felháborodni:
A feleséged kettős mércét alkalmaz. Ha hajlandó vagy egész életedet úgy leélni, hogy az ő irányítása alatt állsz, és félrenézel, miközben lehet, hogy megcsal, lehet, hogy nem, azt nem tudom megakadályozni. De nem neki lenne szüksége tanácsadásra, hanem neked. Ő pontosan úgy éli az életét, ahogy szeretné. Neked lenne szükséged segítségre, mert ha boldog lenne a házasságod, nem írtál volna nekem.
