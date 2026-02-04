„A feleségem titokban többször is átment a volt férjéhez: mit tegyek?”

Egy névtelensége megőrzését kérő férfi számolt be arról, hogy hét éve tartó házasságában a felesége többször is titokban meglátogatta az exférjét. Ilyenkor néha a férfi új felesége is jelen van, olykor azonban kettesben vannak.

A férfi nem érti, miért csinálja ezt vele a felesége: rámehet a kapcsolatuk?

Fotó: Nik Shuliahin / Unsplash (Illusztráció)

A férfi dühös feleségére

A férfit különösen bosszantja, hogy a nő megtiltja neki, hogy bármelyik nőismerősével beszéljen vagy találkozzon, hacsak ő nincs ott.

A feleségem súlyos depresszióban szenved. Gyógyszert szed, de nem hajlandó tanácsadóhoz járni. A családja elmondta nekem, hogy előttem hűtlen volt a korábbi házastársaihoz. Én hűséges vagyok hozzá. Nézzem el ezt a dolgot, vagy jogom van felháborodni?

– írta egy felháborodott férfi Connecticutból.

A nypost.com párkapcsolati szakértője szerint a férfinek joga van felháborodni: