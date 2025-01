Csomagol a magyar extrém takarító, tisztára pucolja Spanyolországot - Videó

Nemcsak a TikTokon, hanem a YouTube-on is milliók ismerték meg Fodor Barbarát. A magyar nő 11 évvel ezelőtt álmodott nagyot, és Magyarországot elhagyva az Egyesült Államokba költözött. Barbara fedőneve extrém takarító: segítségre szoruló családok otthonát pucolja ragyogóvá, hogy az életük újra sínre kerüljön. A kisgyermekes anyuka nemrég hatalmas döntést hozott, elhagyja Amerikát.

A magyar nő Clean with Barbie néven indította el a YouTube és TikTok-csatornáját. Előbbin már 124 ezren követik az álomhivatását, utóbbin pedig 128 ezren ámulnak rajta, hogy megváltoztatja a takarításával mások életét: depresszióval küzdő, gyűjtögető személyeket karol fel. Egy maszk, egy pár kesztyű, tetanuszoltás és tisztítószerek a fegyvere a kosz ellen. New York veszélyes környékén segít másokon, legutóbb egy öngyilkos hajlamú anyukát próbált megmenteni, és volt, hogy 200 zsák szemetet szedett össze egy lakásból. Barbara tavaly, 2024-ben hatalmas döntést hozott meg: elköltözik az extrém takarító!

- Azért jöttem az Egyesült Államokba, mert kecsegtető volt a pénz. Most már nem az itt végzett munkámból, hanem a YouTube-csatornámból élünk a párommal. Bárhol tudok másokon segíteni a takarítással és érzem, hogy ideje váltani. Szeretnék közelebb lenni a családomhoz – árulta el a Borsnak az extrém takarító, miért lett a segítségnyújtás mellett a költözés az új jelmondata.

Ahogy eddig mindig, úgy a jövőben is mások megsegítése a célja, ám most saját és a családja érdekében muszáj volt ezt a döntést meghoznia.

Spanyolország a célállomás, Alicante és a környező városok. Imádom, hogy ott meleg van és anyagilag is sokkal élhetőbbnek tűnik. Nem tudom, milyen lehetőségeim lesznek ott, de bizakodó vagyok!

- mondta lelkesen Barbara, aki nagy tervekkel akarja megvetni a lábát a spanyol földeken.

- Az USA-ban váltam felnőtté. Megtanultam, hogy küzdeni kell, ha szeretnék valamit elérni az életben. Nekem ez a hely családot adott, valóra vált az álmom. Amerikából kihoztam a legtöbbet, és ezt a spanyoloknál akarom kamatoztatni. Egy vállalkozást akarok alkalmazottakkal. Tiszta lakások takarítását is vállalnánk, de saját márkás tisztítószerben is gondolkozok. Meg fogom csinálni! – zárta szavait az extrém takarító, azt ígérve, az új otthonából is szállítani fogja a videókat.

