"Meg voltam rémülve" – rendőri akciónak indult, lánykérés lett a vége

Sokféle lánykérésről hallottunk már, de ilyenről eddig még nem. Volt már romantikus, érdekes, kedves, megható, de sokkoló??? Kata és Zsolt története nem egy átlagos love story. Bár régebbről ismerték egymást, mindössze három hónapja alkotnak egy párt, Zsolt pedig úgy döntött: nem vár tovább, szintet lép a kapcsolatukban és megkéri barátnője kezét. Mivel mindketten imádják a különös helyzeteket, a férfi valami olyasmit talált ki, amit Kata garantáltan sohasem fog elfelejteni. Így nem is volt kérdés, hogy extrém lánykérést találjon ki szerelmének.
Sokkoló élményben volt része Szeles Katának Balatonlellén: Szerelme, Szabó Zsolt taxis, és éppen mellette ült az autóban, amikor a rendőrök félreállították őket. Az igazoltatásból azonban nem büntetés, hanem élete legboldogabb pillanata lett. A jegyespár hollywood, de nem romantikus, inkább krimifilmbe illő, extrém lánykérős videója végigsöpört az interneten. Katát éppen esküvői ruhapróba előtt értük el. Elmesélte a Borsnak, hogyan kapott majdnem infarktust a saját eljegyzésén.
A pár a harmadik hónapfordulóját ünnepelte a Balatonon, romantikus környezetben, amikor reggel csengett a telefon és egy különös hívás érkezett: állítólag a rendőrség kereste Zsoltot.
Nagyon megijedtem, mondtam Zsoltnak, hogy gondolkodjon már, miért kereshetik őt a rendőrök! Ő meg csak nyugodtan annyit mondott: fogalma sincs, egyelőre nem mondták meg konkrétan
– mesélte Kata.
Másnap reggel elindultak autóval, és bekövetkezett az, amitől Kata tartott: a rendőrök levillogták őket és kiállították a forgalomból. Katának szörnyű érzése volt, biztos volt benne, hogy lemeszelésük összefüggésben van a titokzatos telefonhívással.
Zsolt mindent jól eltervezett, hogy hihető legyen a rendőri intézkedés, minden úgy zajlott, ahogy előre megbeszélte a rendőrökkel. Kiszállították, alkoholszondát fújattak vele, majd közölték, hogy szálljon ki az autóból és menjen velük hátra. A reggeli rendőrségi hívás után nem csoda, hogy Kata megrémült. Már mindenre gondolt, csak arra nem, ami ezután következett...
Én teljesen lesokkolódtam, bele sem mertem nézni a visszapillantóba, hogy most mit csinálnak a párommal vagy mi történik. Én csak ültem ott és azon gondolkodtam, hogy mit tehetett, mert ugye reggel is hívták, hogy keresik, most meg megállítanak minket. Majd jön a rendőr és bekopog azzal, hogy hölgyem, maga is igazolná-e magát. Teljesen le voltam fagyva, meg voltam rémülve, hogy mi folyik itt. Majd kiszállított a rendőr, hogy gond van, menjek hátra és nyissam ki a csomagtartót. Azt hittem, elájulok
– mesélte most már mosolyogva a menyasszony.
Ám amikor hátralépett a lány a csomagtartóhoz, akkor jött csak az igazi döbbenet! Szerelme már ott térdelt a csomagtartó mögött, egy hatalmas virágcsokorral és a gyűrűvel a kezében.
A rendőrök pedig mosolyogtak és videózták őket, még a fedélzeti kamerájukkal is mindent rögzítettek, hogy majd örök emlék maradjon a meghökkentő lánykérés a friss jegyeseknek. Nem mintha ezt el lehetne felejteni...
Kata eleinte alig tudta felfogni, hogy menyasszony lett. Nem is várnak sokáig, néhány hónap múlva megtartják az esküvőt.
A klasszikus nyakba ugrás először elmaradt, de csak néhány percre. A videón is jól látszik, ahogy a lány kicsit elsétál, mintha nem is akarná megtudni, mi következik, mintha sokkot kapott volna a hirtelen váltástól. A lánynak szüksége volt pár percre, hogy a hatalmas ijedtséget felváltsa a meghatottság. Végül igent mondott és az ölelés sem maradt el.
Az első gondolatom az volt, hogy rosszul vagyok, mindjárt kidobom a taccsot. Nem sokkal előtte reggeliztünk, így csoda, hogy nem hánytam el magam az izgalomtól. De pár perccel később leesett a tantusz, hogy menyasszony lettem! Imádom Zsoltot, a gyűrűmet is, no meg a felejthetetlen lánykérést is, nagyon boldog vagyok!
– számolt be érzéseiről a menyasszony.
Zsolt alapvetően is híres a humoráról és a meglepetéseiről. A férfi nem volt rest leszervezni hivatalos úton a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, hogy segítsenek neki ebben a furcsa lánykérésben. Az ötletet a menyasszony szerint az élet szülte.
Bár éreztem, hogy készülődik valamire, de ezt azért álmomban sem gondoltam volna! Valahányszor a Balatonra megyünk, a rendőrök szinte törvényszerűen mindig lemeszelnek minket közúti ellenőrzés során. Így, gondolom, innen jött az ötlet, hogy biztos nem fogok rájönni, mire készül, ha megint megállítanak. És tényleg nem gondoltam erre.
Kata igazi hercegnős menyasszonyi ruháról álmodik. Nyáron lesz a lagzi és már a közös gyermeket is tervezik. Nem kérdés, hogy a lakodalmukon ott lesznek a „szigorú” rendőrök is, akik részt vettek ebben az extrém lánykérésben – csak ezúttal már civilben, mint vendégek. Ezek után Kata úgy döntött, ő is egy különleges meglepetéssel készül jövendőbelijének, úgyhogy innen üzeni kedvesének: legyen résen, mert ezt a "romantikus" átverést még valamilyen formában biztosan visszakapja!
Nézd meg a romantikus percekről készült videót!
