"Meg voltam rémülve" – rendőri akciónak indult, lánykérés lett a vége

Sokféle lánykérésről hallottunk már, de ilyenről eddig még nem. Volt már romantikus, érdekes, kedves, megható, de sokkoló??? Kata és Zsolt története nem egy átlagos love story. Bár régebbről ismerték egymást, mindössze három hónapja alkotnak egy párt, Zsolt pedig úgy döntött: nem vár tovább, szintet lép a kapcsolatukban és megkéri barátnője kezét. Mivel mindketten imádják a különös helyzeteket, a férfi valami olyasmit talált ki, amit Kata garantáltan sohasem fog elfelejteni. Így nem is volt kérdés, hogy extrém lánykérést találjon ki szerelmének.

Az extrém lánykéréshez a rendőrautóban volt elrejtve a gyönyörű virágcsokor

Fotó: fotó: beküldött/ Szeles Kata

Rendőri intézkedésnek indult, extrém lánykérés lett belőle

Sokkoló élményben volt része Szeles Katának Balatonlellén: Szerelme, Szabó Zsolt taxis, és éppen mellette ült az autóban, amikor a rendőrök félreállították őket. Az igazoltatásból azonban nem büntetés, hanem élete legboldogabb pillanata lett. A jegyespár hollywood, de nem romantikus, inkább krimifilmbe illő, extrém lánykérős videója végigsöpört az interneten. Katát éppen esküvői ruhapróba előtt értük el. Elmesélte a Borsnak, hogyan kapott majdnem infarktust a saját eljegyzésén.

Azt hitte, nagy a baj: bilincs helyett gyűrűt kapott

A pár a harmadik hónapfordulóját ünnepelte a Balatonon, romantikus környezetben, amikor reggel csengett a telefon és egy különös hívás érkezett: állítólag a rendőrség kereste Zsoltot.

Nagyon megijedtem, mondtam Zsoltnak, hogy gondolkodjon már, miért kereshetik őt a rendőrök! Ő meg csak nyugodtan annyit mondott: fogalma sincs, egyelőre nem mondták meg konkrétan

– mesélte Kata.

Másnap reggel elindultak autóval, és bekövetkezett az, amitől Kata tartott: a rendőrök levillogták őket és kiállították a forgalomból. Katának szörnyű érzése volt, biztos volt benne, hogy lemeszelésük összefüggésben van a titokzatos telefonhívással.

Sokk a csomagtartónál

Zsolt mindent jól eltervezett, hogy hihető legyen a rendőri intézkedés, minden úgy zajlott, ahogy előre megbeszélte a rendőrökkel. Kiszállították, alkoholszondát fújattak vele, majd közölték, hogy szálljon ki az autóból és menjen velük hátra. A reggeli rendőrségi hívás után nem csoda, hogy Kata megrémült. Már mindenre gondolt, csak arra nem, ami ezután következett...

Én teljesen lesokkolódtam, bele sem mertem nézni a visszapillantóba, hogy most mit csinálnak a párommal vagy mi történik. Én csak ültem ott és azon gondolkodtam, hogy mit tehetett, mert ugye reggel is hívták, hogy keresik, most meg megállítanak minket. Majd jön a rendőr és bekopog azzal, hogy hölgyem, maga is igazolná-e magát. Teljesen le voltam fagyva, meg voltam rémülve, hogy mi folyik itt. Majd kiszállított a rendőr, hogy gond van, menjek hátra és nyissam ki a csomagtartót. Azt hittem, elájulok

– mesélte most már mosolyogva a menyasszony.