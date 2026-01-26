Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lánykérés a Balaton jegén - keresik a jegyespárt!

lánykérés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 17:25
keresikromantikusTikTokBalaton
Megható jelenetnek lehettek tanúi január 25-én, szombaton azok, akik Balatonakarattyán korcsolyáztak a befagyott Balatonon. A spontán lánykérést videóra is vette valaki.

Itt vannak a jeges jegyesek! Megható pillanatokat láthattak január 25-én szombaton azok, akik Balatonakarattyán hódoltak a tél örömeinek a tó jegén. Váratlanul egy lánykérésnek lehettek tanúi!

Romantikus lánykérés a Balatonon
Romantikus lánykérés a Balatonon
Fotó: TikTok/Pfeiferné Molnár Veronika 

Rejtélyes lánykérés tartja lázban az internetet   

Különös lánykérés volt a hétvégén!  De még annál is különösebb, hogy egy nő véletlenül rögzítette mindezt. A videót készítő éppen pásztázott a telefonjával, hogy megörökítse a befagyott tavon csúszkálókat és a gyönyörű tájat, amikor észrevette: az év eddigi legromantikusabb pillanatát csípte el a Balatonon. Rá is közelített gyorsan. 

A  lánykérés után egymás nyakába borultak a szerelmesek
Fotó: TikTok

A jeges jegyespár mit sem sejtett, de az internet máris imádja őket! Jól látható a felvételen, hogy a Balaton jegén, korcsolyával a lábán borult térdre szerelme előtt egy fiatalember. A lány pedig boldogan a nyakába ugrott, innen feltételezzük, hogy igent mondott a lánykérésre. A friss jegespárt, akarom mondani, jegyespárt sokan látták, de nem mindenki figyelt fel rájuk. Bezzeg az interneten! Most a felvétel készítője nagy erőkkel keresi őket, mert szeretné nekik ajándékozni a felvételt, amin életük e csodás pillanatát véletlenül megörökítette.

A felvétel készítője a nemes cél érdekében beleegyezett, hogy videójáról írjunk és azt megmutassuk, de nyilatkozni nem akart. Mint mondta: nem vágyik szereplésre, de boldog lenne, ha az ifjú jeges jegyespár megkeresné őt és természetesen rendelkezésükre bocsátaná a róluk készült felvételt.   

A videó ITT megnézhető (forrás: TikTok)!

Úgy tűnik igent mondott a lány
Úgy tűnik, igent mondott a lány
Fotó: TikTok/ Pfeiferné Molnár Veronika

A lánykérés Balatonakarattyán délelőtt 11 óra után nem sokkal történt. A pár meghitt pillanata azóta végigsöpört az interneten, eddig több mint 11 ezren kedvelték, sokan kívántak sok boldogságot az újdonsült jegyespárnak. Csak éppen ők nem tudnak róla. 

Mónika, a videó készítője nagyon szeretné megtalálni a párt, hogy átadja nekik ezt a megható felvételt és örök emlék maradhasson nekik, amit majd az unokáiknak is megmutathatnak. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu