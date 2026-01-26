Lánykérés a Balaton jegén - keresik a jegyespárt!

Itt vannak a jeges jegyesek! Megható pillanatokat láthattak január 25-én szombaton azok, akik Balatonakarattyán hódoltak a tél örömeinek a tó jegén. Váratlanul egy lánykérésnek lehettek tanúi!

Romantikus lánykérés a Balatonon

Fotó: TikTok/Pfeiferné Molnár Veronika

Rejtélyes lánykérés tartja lázban az internetet

Különös lánykérés volt a hétvégén! De még annál is különösebb, hogy egy nő véletlenül rögzítette mindezt. A videót készítő éppen pásztázott a telefonjával, hogy megörökítse a befagyott tavon csúszkálókat és a gyönyörű tájat, amikor észrevette: az év eddigi legromantikusabb pillanatát csípte el a Balatonon. Rá is közelített gyorsan.

A lánykérés után egymás nyakába borultak a szerelmesek

Fotó: TikTok

A jeges jegyespár mit sem sejtett, de az internet máris imádja őket! Jól látható a felvételen, hogy a Balaton jegén, korcsolyával a lábán borult térdre szerelme előtt egy fiatalember. A lány pedig boldogan a nyakába ugrott, innen feltételezzük, hogy igent mondott a lánykérésre. A friss jegespárt, akarom mondani, jegyespárt sokan látták, de nem mindenki figyelt fel rájuk. Bezzeg az interneten! Most a felvétel készítője nagy erőkkel keresi őket, mert szeretné nekik ajándékozni a felvételt, amin életük e csodás pillanatát véletlenül megörökítette.

A felvétel készítője a nemes cél érdekében beleegyezett, hogy videójáról írjunk és azt megmutassuk, de nyilatkozni nem akart. Mint mondta: nem vágyik szereplésre, de boldog lenne, ha az ifjú jeges jegyespár megkeresné őt és természetesen rendelkezésükre bocsátaná a róluk készült felvételt.

A videó ITT megnézhető (forrás: TikTok)!

Úgy tűnik, igent mondott a lány

Fotó: TikTok/ Pfeiferné Molnár Veronika

A lánykérés Balatonakarattyán délelőtt 11 óra után nem sokkal történt. A pár meghitt pillanata azóta végigsöpört az interneten, eddig több mint 11 ezren kedvelték, sokan kívántak sok boldogságot az újdonsült jegyespárnak. Csak éppen ők nem tudnak róla.

Mónika, a videó készítője nagyon szeretné megtalálni a párt, hogy átadja nekik ezt a megható felvételt és örök emlék maradhasson nekik, amit majd az unokáiknak is megmutathatnak.