Hónapokig keresték: Megtalálták az eltűnt fiú testét, a folyó sodorta el!

Megtörte a csendet egy édesanya azután, hogy 2 éves fia eltűnt egy folyóban. Elmondása szerint élete legjobb napja volt, mikor megszületett kisfia, és teljesen összetört, mikor elsodorta az angliai Soar folyó, és a keresőcsapatok sem találták meg.

Xielo Maruziva 2024 februárjában tűnt el a víz alatt egy családi kirándulás során az Aylestone Meadows-ban. Az intenzív keresési műveletek leállta után holttestét csak hónapokkal később, ugyanazon év júniusában fedezték fel és emelték ki.

A leicesteri városházán tartott vizsgálat során édesanyja, Kayela Smith őszintén beszélt a halála óta elszenvedett gyötrelmekről.

A születése napja életem legszebb napja volt, és minden nap jobb lett vele. Végtelen örömet szerzett maga körül mindenkinek, és beragyogta bármelyik szobát, ahová belépett.

- mondta Smith, aki 19 évesen adott életet kisfiának.

Nagy személyiség volt. Célt és erőt adott nekem... Ő volt a legjobb barátom, a lelki társam és az egész világom. Hiányzik minden közös emlékünk.

Beszéde során közvetlenül elhunyt gyermekéhez is szólt. Elmondta, hogy rendkívül hiányolja, hogy mosolygós arcára ébredjen, kihangsúlyozta, hogy a köztük lévő kötelék egyedülálló volt, és soha nem fogja elfelejteni.

Xielo édesapja, Bradley Maruziva egy képviselő által átadott tisztelgésben elárulta, hogy nagy meglepetés és öröm volt számára, mikor megtudta, hogy Kayela a fiát várja.

Nagyon büszke voltam, hogy az apja lehetek. Mindig a szívemben marad, és örökké szeretni fogom. Céltudatot adott nekem. Nagyon boldog baba volt... Az energiáink összeillettek, és ő újra nagy gyerekké tett.

A kisfiú tragikus halálával kapcsolatos, várhatóan 5 napos vizsgálat tovább folytatódik - írta a Mirror.