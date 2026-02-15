„Odaadó és gyönyörű” – drog végzett a szeretett tanárnővel

Tragikus körülmények között hunyt el a 24 éves Emily Rose Browning brit tanárnő, akit barátai „odaadó és gyönyörű” embernek ismertek, miután egy 2024 decemberi esti szórakozás során alkoholt és drogot fogyasztott többek között kokaint – derült ki a halottkémi vizsgálaton

A fiatal pedagógus 2024. december 7-én barátaival találkozott, először otthon, majd Cardiff belvárosában folytatták az estét. A halottkém, Graeme Hughes elmondása szerint az este folyamán jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, valamint kokaint is használt. Barátai időnként aggódtak az állapota miatt. Emily később barátjával, Jack Westonnal tért haza, és lefeküdt aludni. Rövid idővel később a férfi a hálószoba padlóján találta meg, eszméletlen állapotban és légzés nélkül, majd azonnal hívta a mentőket. A vizsgálat szerint valószínűleg saját hányadékát lélegezte be.

A tanárnőt a walesi Egyetemi Kórházba szállították, ahol december 10-én elhunyt. A halottkém megállapította, hogy a halál oka alkohol- és droghasználattal összefüggő volt. A hivatalos orvosi ok agyi sérülés volt, amely oxigénhiány következtében alakult ki, alapvető kiváltó okként aspiráció és akut alkohol-, illetve kokainmérgezés szerepelt. Emily a cardiffi Gladstone Általános Iskolában tanított. Korábban kriminológiából szerzett diplomát, majd pszichológiából mesterszakot végzett, mielőtt pedagógusi pályára lépett. Kollégái és tanítványai szerint kedves, elhivatott és szenvedélyes tanár volt.

Az iskola közleményében mély megrendülését fejezte ki, és bejelentette, hogy emlékkertet hoznak létre a tiszteletére. A kert olyan tér lesz, amely a reflektálást, a tanulást és a közösségi élményt szolgálja, és Emily értékeit hivatott megőrizni. Emily párja adománygyűjtést indított az emlékkert megvalósítására, amelyhez barátok és ismerősök is csatlakoztak. A kezdeményezés több mint 40 000 fontot gyűjtött össze, írja a Mirror.