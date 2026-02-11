Kutai Kinga gyermekéhez mentőt kellett riasztani: " Azt éreztem, kezdek elfogyni"

Kutai Kinga saját bevallása szerint erős nőnek tartja magát, mégis megvoltak azok a pillanatok az életében, amikor elfogyott az ereje, nem találta a kiutat. A VV Kingaként is ismert celeb nyolc éve egy kisfiú büszke anyukája lett.

Kutai Kinga gyermeke neveléséről beszélt

Fotó: Bors

Az anyaság hihetetlenül boldoggá tette, Beni igazán fényt hozott az életébe. Az eleinte felhőtlen örömöt azonban beárnyékolta, mikor kiderült, babája siketséggel határos hallássérült. Később implantátumot kapott, melynek segítségével képes hallani, még beszélni is meg tudott tanulni. Sajnos azonban a beavatkozás után sem maradtak nehézség nélkül.

Beni elkezdte az iskolát. Bár szépen beszél és hall, még nem mindent, és időnként félre is érti, ezért a hallássérültek iskolája mellett döntöttem.

De a hallássérültek iskolájában sem maradhattak el a nehézségek.

A gyerekem idegrendszere nem bírta tovább, szétesett. Magára vonta a figyel­met az órákon, felállt, nem tudott koncentrálni, olykor sikítozott és dühös lett. Korábban is tudtam, hogy izgő-mozgó, ami a hallássérültekre egyébként jellemző, de itt el kellett gondolkodnom, talán más áll a háttérben, és Beni figyelemzavaros, azaz ADHD-s.

- mondta, és a gyanú be is igazolódott. Az édesanya azért nyílt meg erről, mert fontosnak tartja, hogy a társadalom még inkább odafigyeljen erre a problémára.

Kutai Kinga a szülői feladatokról

Tisztában van vele, hogy a legtöbb szülő számára komplikációt jelent, ha a gyermekét valamilyen betegséggel diagnosztizálják. Ezt észben tartva megjegyezte, sokan félnek a diagnózis miatt a negatív megkülönböztetéstől, de egy ilyen helyzetben nem ez a lényeg.

Viszont a gyerekek érdeke nem az, hogy a szülő homokba dugja a fejét, és igenis, segítséget kell kérni!

Bármennyire is tisztában van vele, hogy a helyes döntést hozta meg, ez az út számára sem könnyű. Azt is elmondta, hogy a diagnózis és az elkezdett gyógyszeres terápia közötti hetekben, decemberben kétszer kellett hívniuk a mentőket egy-egy kontrollálatlan dühroham után.

Erős embernek tartom magam, de bevallom, ez az időszak próbára tett, és azt éreztem, kezdek elfogyni, mégsem adhattam fel. Nekem csak egy kívánságom van, hogy Beni jól legyen és meg­gyógyuljon.

– nyilatkozta a Storynak, hozzátéve mostanra elengedte a megfelelési kényszert.