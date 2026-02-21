Másodszor szagolta ki a halálos kórt a hős házikedvenc

Egy házaspár a kutyájának köszönheti az életét, miután az kiszagolta és viselkedésével figyelmeztette őket rákos megbetegedésükre.

Chase Johnson betegségét a kutyája, Ceto szagolta ki (fotó: Facebook)

A 36 éves Chase Johnson és a 48 éves Ben Byrn aggódni kezdtek amikor észre vették, hogy kutyájuk, Ceto furcsán kezdett viselkedni. Ekkor még nem tudták, hogy a labrador egy halálos betegségre próbálja felhívni a figyelmüket. 2021 januárjában a kaliforniai pár kutyája hirtelen szorongani kezdett és folyamatosan sírt, főleg akkor, amikor Chase közelében tartózkodott. A helyzet akkor vált egyértelművé, amikor Ceto az orrával ismételten a nő bal mellét bökte, és folyamatosan körülötte járkált. Néhány héttel később Chase csomót talált a mellében.

Próbáltuk kitalálni, mi történik, míg egy nap az orrát a mellemhez bökte

- idézte fel a nő.

A vizsgálatok után Chase-nél tripla negatív emlőrákot diagnosztizáltak, amely egy agresszív rákforma, és kemoterápiát, sugárkezelést, lumpektómiát, valamint nyirokcsomó-eltávolítást igényelt. Chase onkológusa elmondta: ha akkor nem megy orvoshoz, valószínűleg nem élte volna túl a betegséget - ezt pedig Ceto éberségének köszönhetik.

Nem először szagolta ki a betegséget a házikedvenc

Bár kicsi az esélye annak, hogy ugyanaz a történet kétszer is megismétlődik, Ceto számára nem ez volt az első „sikeres diagnózis”. Korábban Ben esetében is jelezte, hogy probléma van.

Amikor a pár először tapasztalta a kutya furcsa viselkedését, még nem tudták, mi áll a háttérben. Hónapokkal később a vizsgálatok során kiderült, hogy Ben vastagbélrákkal küzd, és a kutya viselkedése erre figyelmeztette őket.

Amikor újra szorongani kezdett, tudtuk, hogy valamelyikünket figyelmezteti. A férjemnek éppen akkor lett negatív az ultrahangja, így tudtuk, hogy ez most nekem szól

- mondta Chase, aki azonnal érezte, hogy valami nincs rendben a kutyája viselkedése alapján.

Chase jelenleg egy emlőrák elleni vakcina kidolgozását vizsgáló kutatás résztvevője, és abban reménykedik, hogy tapasztalataival hozzájárulhat a betegség kezelésének fejlődéséhez. (LadBible)