"Elárulom, hogy lehet összesen hét apukám és anyukám!"

Hogy lehetséges, hogy valakinek hét apukája és anyukája legyen? Lily Claire családja még csak véletlenül sem nevezhető hétköznapinak. Ő maga rántotta le a leplet a titokról, és magyarázta el, miként alakult ki náluk ilyen egyedi családfa.
Lily Claire amerikai Instagram-modell, aki jelenleg Seattle-ben él. Noha közösségi oldalait elsősorban nem magánélete miatt követik, a közelmúltban egy igencsak különleges családi titokról számolt be: összesen ugyanis hét embert hív anyjának vagy apjának. Természetesen nem mind a biológiai szülei – az valóságos tudományos csoda lenne –, ugyanakkor így is egészen elképesztő és irigylésre méltó az az összetartás, ami jellemzi a lány vér szerinti és "választott" felmenőit.
Lily elárulta: ugyanúgy kezdődött az élete, mint bárki másnak: két szülővel, egy apukával és egy anyukával – akik azonban kétéves korában elváltak, majd mindketten elég hamar újraházasodtak. A kis Lilyre pedig mindkét mostohaszülő – édesanyjának férje és édesapjának felesége – is sajátjaként tekintett.
Szerencsés vagyok, és nagyon jó mostohaszüleim voltak. Miután nagyon fiatal voltam, nagyon szoros kötődésem alakult ki mindannyiukkal, és mindannyiukra mondhatni egyenlőként tekintettem
– mesélte.
Igen ám, de hogy lett a négy szülőből végül hét?
Nos, sajnos egy idő után az édesapja és a mostohaanyja elváltak. Ekkor Lily 13 éves volt. Mint felidézte: természetes volt számára, hogy a mostohaanyjával is tartja továbbra is a kapcsolatot, így gyakorlatilag három otthona volt ekkoriban, kiváltképp, hiszen a két féltestvérét (akik ebből a kapcsolatból születtek) nagyon szereti. Egy idő után a mostohaanyja hozzáment egy Dan nevű férfihoz, aki így ugyancsak a család része lett. "A mostohaanyukám fantasztikus, a mai napig meghív a családi kirándulásokra, emiatt úgy érzem, nagyszerű kapcsolatot sikerült tartanom mindenkivel" - folytatta a közösségi oldalán megosztott videóban, magyarázatként, hogy került képbe az ötödik "szülő".
Aztán az édesanyja és a mostohaapja is elváltak. Lily ekkor megpróbált négy külön háztartásban élni, de ez már a saját bevallása szerint sem igazán működött. Ugyanakkor a mostohaapjához is megmaradt a kötődése, így amikor ő is és az édesapja is párra talált, újabb két "mostohaanyával" gyarapodott Lily szüleinek száma.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.