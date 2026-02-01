"Elárulom, hogy lehet összesen hét apukám és anyukám!"

Hogy lehetséges, hogy valakinek hét apukája és anyukája legyen? Lily Claire családja még csak véletlenül sem nevezhető hétköznapinak. Ő maga rántotta le a leplet a titokról, és magyarázta el, miként alakult ki náluk ilyen egyedi családfa.

Nem mindennapi család: Lily elárulta, hogy lehet hét szülője Fotó: TikTok

Kettő helyett hét szülő: ez aztán a család!

Lily Claire amerikai Instagram-modell, aki jelenleg Seattle-ben él. Noha közösségi oldalait elsősorban nem magánélete miatt követik, a közelmúltban egy igencsak különleges családi titokról számolt be: összesen ugyanis hét embert hív anyjának vagy apjának. Természetesen nem mind a biológiai szülei – az valóságos tudományos csoda lenne –, ugyanakkor így is egészen elképesztő és irigylésre méltó az az összetartás, ami jellemzi a lány vér szerinti és "választott" felmenőit.

Lily elárulta: ugyanúgy kezdődött az élete, mint bárki másnak: két szülővel, egy apukával és egy anyukával – akik azonban kétéves korában elváltak, majd mindketten elég hamar újraházasodtak. A kis Lilyre pedig mindkét mostohaszülő – édesanyjának férje és édesapjának felesége – is sajátjaként tekintett.

Szerencsés vagyok, és nagyon jó mostohaszüleim voltak. Miután nagyon fiatal voltam, nagyon szoros kötődésem alakult ki mindannyiukkal, és mindannyiukra mondhatni egyenlőként tekintettem

– mesélte.

Igen ám, de hogy lett a négy szülőből végül hét?

Nos, sajnos egy idő után az édesapja és a mostohaanyja elváltak. Ekkor Lily 13 éves volt. Mint felidézte: természetes volt számára, hogy a mostohaanyjával is tartja továbbra is a kapcsolatot, így gyakorlatilag három otthona volt ekkoriban, kiváltképp, hiszen a két féltestvérét (akik ebből a kapcsolatból születtek) nagyon szereti. Egy idő után a mostohaanyja hozzáment egy Dan nevű férfihoz, aki így ugyancsak a család része lett. "A mostohaanyukám fantasztikus, a mai napig meghív a családi kirándulásokra, emiatt úgy érzem, nagyszerű kapcsolatot sikerült tartanom mindenkivel" - folytatta a közösségi oldalán megosztott videóban, magyarázatként, hogy került képbe az ötödik "szülő".