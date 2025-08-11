"17 éves vagyok - a 22 éves mostohaanyám és az apám 11 milliót költött a születésnapi ajándékomra"

Egy 22 éves, főállású háziasszony mostohaanya elárulta, milyen hatalmas ajándékot adott mostohalányának a 17. születésnapjára.

A 22 éves mostohaanya és 45 éves férje

A 22 éves Észak-Wales-i Ellie Hillary három évvel ezelőtt, szórakozás közben ismerkedett meg 45 éves férjével, Mark Hillaryvel. Most segít gondoskodni Mark két gyermekéről, Marcusról és Izzyről, valamint közös kisfiukról, Marcóról.

A pár a TikTokon fedte fel kapcsolatát, amely után kaptak hideget, meleget a kommentelőktől. Őket azonban nem zavarja, rendszeresen osztanak meg családi életüket bemutató klipeket – beleértve a nagyon fényűző életmódjuk részleteit is, amit Mark jövedelmező ibizai vállalkozásai fedeznek.

És nem csak Ellie – aki otthagyta fogászati ​​ápolói állását és Cheshire-be költözött – élvezi Mark bőséges pénztárcájának előnyeit. Lányát – Ellie mostohalányát – nemrégiben pazar ajándékokkal lepték el a 17. születésnapja alkalmából, köztük egy különösen drága ajándékkal.

Az Ellie közösségi oldalán közzétett klipekben a friss házasok bemutatták a bőséges csomagot, amely rengeteg új ruhát, sminket és szépségápolási terméket, valamint egy nagyon drága ajándékot – egy vadonatúj Mini Coopert – tartalmazott. Az autó elképesztő költségét is beleszámítva, a pár becslések szerint 25 843,64 fontot (11,5 millió forint) költött, amiből közel 600 fontot csak további csecsebecsékre költöttek.

A videóban Ellie elmagyarázta, hogy egy héttel korábban kellett átadniuk neki az ajándékokat, mivel nyaralni kellett volna menniük.

"Most meglepjük, mert túl nehéz tovább titokban tartani" – mondta izgatottan.

Ellie elmagyarázta, hogy Izzy éppen a Leeds-i fesztiválról tart visszafelé, és valószínűleg „fáradt lesz”.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy meglephetjük, ez szó szerint az álmai autója” – mondta Ellie, miközben Mark ült a csillogó autóban.

Ezután egy vadonatúj, krémszínű Mini Cooperre fókuszált, amelynek motorháztetejét egy nagy rózsaszín masni feszít. Egy vadonatúj, háromajtós Mini Cooper ára 25 265 fonttól kezdődik.

Izzyt ekkor látták, amint befordul a sarkon, és ott találta az új autóját. Örömmel sikoltozni kezdett, amikor rájött, hogy a kocsi az övé.