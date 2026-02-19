Tragédia a síparadicsomban: eszméletét vesztette és vízbe fulladt a tinibirkózó

Egy 17 éves középiskolás birkózót gyászol Illinois állam, miután február 13-án este vízbe fulladt a galenai Chestnut Mountain Resort uszodájában.

Az egész család gyászolja a birkózót

Fotó: Lindsay Venturini/GoFundMe

A birkózó fiú váratlanul halt meg

A Jo Daviess megyei seriffhivatal közlése szerint este 21:08-kor érkezett a 911-es bejelentés egy feltételezett fulladásról. A helyszínre érkező hatóságok azt állapították meg, hogy a fiatal a medencében úszott, amikor feltehetően elvesztette az eszméletét. Egy másik gyermek emelte ki a vízből, még a mentők érkezése előtt.

Az újraélesztési kísérletek ellenére a fiút a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok megerősítették, hogy a 17 éves Jack Zuccóról, a rochesteri lakosról van szó, és jelenleg nincs bizonyíték idegenkezűségre. A vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Jack Zucco szenvedélyesen szerette a birkózást, de focizott és atlétikázott is, nemrég pedig gitározni tanult. Iskolája birkózócsapata közösségi oldalán „harcosnak a szőnyegen és azon kívül is” nevezte őt.

Jack Zucco harcos volt a szőnyegen és azon kívül is. Kérjük, tartsák családját gondolataikban és imáikban. Nagyon fog hiányozni a csapatnak

– írta a Rochester High School Wrestling.

A gyászjelentés szerint Jack „fizikai, mentális és lelki kitartással” bíró fiatalember volt, aki hitét őszintén és következetesen élte meg. Szerettei úgy fogalmaztak, hogy örömteli, sugárzó személyiség volt, aki mindenkire hatással volt, akivel találkozott.

A család támogatására indított GoFundMe-gyűjtés február 18-ig több mint 67 000 dollárt gyűjtött össze a temetési költségek fedezésére. A ravatalozásra február 20-án kerül sor a Rochester United Methodist Church templomban, a temetési szertartást pedig február 21-én tartják a rochesteri St. Jude Catholic Churchben, tudta meg a People.