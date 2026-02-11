Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Összefogás egy életért – Mentőhelikopter vitte kórházba az eltűnt bajnai férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 16:10
Azonnal jött a segítség. A bajnai férfit még időben megtalálták.

Eltűnés miatt érkezett bejelentés február 8-án egy bajnai férfi ügyében, a hatóságok pedig azonnal nagyszabású keresésbe kezdtek. A műveletben több szervezet is részt vett: a Dorogi Rendőrkapitányság munkatársai mellett a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, valamint az Epöli, Bajnai és Nagysápi Polgárőrség önkéntesei is csatlakoztak az akcióhoz.

Azonnal ellátták az eltűnt bajnai férfit / Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség/Facebook

Eszméletlen állapotban találtak rá a bajnai férfira

Az átfésülés során egy epöli polgárőr a férfi háza mögötti patakpartot vizsgálta át, amikor a telek végében, sűrű növényzet takarásában rábukkant az eltűnt idős férfira, aki mozdulatlanul feküdt. A megtaláló azonnal értesítette a közelben tartózkodó rendőröket, és mentőt is hívott az eszméletlen sérülthöz. A helyszínen megkezdett ellátást követően a férfit stabilizálták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A történtek ismét rámutattak arra, mennyire kulcsfontosságú a különböző társszervek és önkéntesek összehangolt munkája hasonló vészhelyzetekben. Minél többen vesznek részt a keresésben, annál gyorsabban és alaposabban lehet átvizsgálni a területet, ami akár életet is menthet. A gyors információcsere, a precíz szervezés és a közös felelősségvállalás együtt biztosítja, hogy a bajba jutottak időben segítséghez jussanak - írja a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.

 

