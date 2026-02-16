Halálos kórral küzdő kisfiúért fociztak – 1,3 milliárd jelenthet új életet Alexnek

Február elején Németország mozdult meg a kisfiúért: az erdingi Nélküled Kupán nemcsak a labda pattogott, hanem a remény is felcsillant. Ungár Alex édesanya, Simon Barbara mesél a németországi útról, a Kerkez-mez sorsáról és a motorosok szívmelengető segítségéről.
A csévharaszti Simon Barbara és családja számára minden perc ajándék, de egyben kőkemény harc is. Kisfiuknál, Alexnél négy hónapos korában diagnosztizálták a kíméletlen Duchenne-szindrómát. A betegség alattomos: miközben Alex most még mosolyog és élvezi a világot, izmai folyamatosan épülnek le. A megoldást egy Amerikában és Dubajban elérhető méregdrága génterápia jelentené, ám az ára felfoghatatlan: 1,3 milliárd forint. Február 7-én azonban a németországi Erdingben megállt egy pillanatra az idő. Itt rendezték meg a második Nélküled Kupát, amelynek szervezői idén Alex mellé álltak.
Óriási élmény volt Alex számára! Nagyon tetszett neki a foci, az édesapja még a pályára is bevitte magával
– meséli elérzékenyülve Barbara. A háromnapos németországi túra nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is hatalmas lökés volt a családnak. Kalapács alá került a Kerkez-mez: 2960 euró gyűlt össze a pályán A sportvilág is megmozdult a magyar kisfiúért. A németországi eseményre a család magával vitte a magyar válogatott sztárja, Kerkez Milos által dedikált mezt is. Az ereklye sorsa egy izgalmas árverésen dőlt el a helyszínen, ami tovább növelte a gyűjtés összegét.
Összesen 3360 euró jött össze a kupán, és a mez is gazdára talált
– emlékszik vissza az édesanya. Bár a célösszeg még messze van – jelenleg alig több mint 7 millió forint és a németországi adományok állnak rendelkezésre –, a család nem adja fel. Tudja, hogy Alexnek járóképesnek kell maradnia ahhoz, hogy megkaphassa a kezelést, ezért minden egyes euró és forint a kisfiú jövőjét, a járás képességét jelenti.
A segítség nem ismer határokat, és a bőrruhás motorosok szíve is Alexért dobog. A Motoros Ördögök és Angyalok közössége is csatlakozott a harchoz. Március 7-én, szombaton 13:00 és 15:00 óra között egy különleges eseményre hívnak mindenkit: a Citadellán egy forró gulyásleves mellett bárki támogathatja Alex gyógyulását.
Bele sem merek gondolni, hogy Alex nem tud majd futni vagy lépcsőzni. Rettegek a kerekesszéktől
– vallja be Barbara. Az édesanya minden erejével a 2026-os fejlesztésekre koncentrál, hogy fia beszédkészsége és mozgása fejlődjön, miközben a licitcsoport felpörgetésével is próbálják elérni a csillagászati összeget. Alex története nemcsak egy betegségről, hanem az emberi jóságról és az összefogás erejéről szól. Aki segíteni szeretne, a Citadellán vagy az Alapítványon keresztül közvetlenül is hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a kisfiú egyszer majd ne csak a pálya széléről, hanem saját lábán állva is élvezhesse a focit.
ITT tudod nyomon követni Alex fejlődését!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.