Halálos kórral küzdő kisfiúért fociztak – 1,3 milliárd jelenthet új életet Alexnek

Február elején Németország mozdult meg a kisfiúért: az erdingi Nélküled Kupán nemcsak a labda pattogott, hanem a remény is felcsillant. Ungár Alex édesanya, Simon Barbara mesél a németországi útról, a Kerkez-mez sorsáról és a motorosok szívmelengető segítségéről.

Február elején Németország mozdult meg a Alexért: az erdingi Nélküled Kupán nemcsak a labda pattogott, hanem a remény is felcsillant Fotó: olvasói

Alexet apukája a pályára is bevitte

A csévharaszti Simon Barbara és családja számára minden perc ajándék, de egyben kőkemény harc is. Kisfiuknál, Alexnél négy hónapos korában diagnosztizálták a kíméletlen Duchenne-szindrómát. A betegség alattomos: miközben Alex most még mosolyog és élvezi a világot, izmai folyamatosan épülnek le. A megoldást egy Amerikában és Dubajban elérhető méregdrága génterápia jelentené, ám az ára felfoghatatlan: 1,3 milliárd forint. Február 7-én azonban a németországi Erdingben megállt egy pillanatra az idő. Itt rendezték meg a második Nélküled Kupát, amelynek szervezői idén Alex mellé álltak.

Óriási élmény volt Alex számára! Nagyon tetszett neki a foci, az édesapja még a pályára is bevitte magával

– meséli elérzékenyülve Barbara. A háromnapos németországi túra nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is hatalmas lökés volt a családnak. Kalapács alá került a Kerkez-mez: 2960 euró gyűlt össze a pályán A sportvilág is megmozdult a magyar kisfiúért. A németországi eseményre a család magával vitte a magyar válogatott sztárja, Kerkez Milos által dedikált mezt is. Az ereklye sorsa egy izgalmas árverésen dőlt el a helyszínen, ami tovább növelte a gyűjtés összegét.

Összesen 3360 euró jött össze a kupán, és a mez is gazdára talált

– emlékszik vissza az édesanya. Bár a célösszeg még messze van – jelenleg alig több mint 7 millió forint és a németországi adományok állnak rendelkezésre –, a család nem adja fel. Tudja, hogy Alexnek járóképesnek kell maradnia ahhoz, hogy megkaphassa a kezelést, ezért minden egyes euró és forint a kisfiú jövőjét, a járás képességét jelenti.

Alex és édesanyja a pálya mellől szurkolt Fotó: olvasói

Ördögök és Angyalok a Citadellán: Gulyásleves a szabadságért

A segítség nem ismer határokat, és a bőrruhás motorosok szíve is Alexért dobog. A Motoros Ördögök és Angyalok közössége is csatlakozott a harchoz. Március 7-én, szombaton 13:00 és 15:00 óra között egy különleges eseményre hívnak mindenkit: a Citadellán egy forró gulyásleves mellett bárki támogathatja Alex gyógyulását.

Bele sem merek gondolni, hogy Alex nem tud majd futni vagy lépcsőzni. Rettegek a kerekesszéktől

– vallja be Barbara. Az édesanya minden erejével a 2026-os fejlesztésekre koncentrál, hogy fia beszédkészsége és mozgása fejlődjön, miközben a licitcsoport felpörgetésével is próbálják elérni a csillagászati összeget. Alex története nemcsak egy betegségről, hanem az emberi jóságról és az összefogás erejéről szól. Aki segíteni szeretne, a Citadellán vagy az Alapítványon keresztül közvetlenül is hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a kisfiú egyszer majd ne csak a pálya széléről, hanem saját lábán állva is élvezhesse a focit.

ITT tudod nyomon követni Alex fejlődését!