Hármas tragédia: két testvére ugrott a fagyos tóba zuhant kisfiú után

Egy texasi édesanya mind a három kisfiát elvesztette, miután egy jeges tóba zuhantak, ami az életükbe került.

Tóba zuhant testvérüket próbálták kimenteni a fiúk. Fotó: GoFundMe

Az édesanya mindhárom fia a tóba zuhant

A fiúk hétfőn délután, helyi idő szerint 15:00 körül játszottak a befagyott vízen egy Bonhamben található háznál, Dallastól körülbelül 96 kilométerre északkeletre, amikor a jeges réteg beszakadt alattuk. Később a helyi tűzoltóság búvárai kihúzták a gyerekeket a vízből, és megkezdték az újraélesztést a helyszínen, majd egy közeli kórházba szállították őket, ahol az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyerekeket, de a helyiek Cheyenne Bush fiaiként, a kilencéves EJ-ként, a nyolcéves Kalebként és a hatéves Howard-ként nevezték meg őket. Egy családtag elárulta, hogy Howard esett először a tóba, majd két idősebb testvére utána ugrott, hogy megmentsék.

Dr. Lance Hamlin, a Bonham Független Iskolakerület felügyelője hétfőn levelet küldött a családoknak, amelyben megerősítette, hogy három általános iskolás diák meghalt.

Mély szomorúsággal és nehéz szívvel tudatjuk közösségünkkel három általános iskolás diák tragikus halálát. Lesújtott minket ez az elképzelhetetlen veszteség, és gondolataink a családdal, a barátokkal és mindazokkal vannak, akik ismerték és szerették ezeket a gyerekeket

- olvasható a levelében.

Mindeközben egy GoFundMe-gyűjtés is indult, hogy a 33 éves, gyászoló édesanyát segítsék a fiúk temetésének költségeiben. Bush nővére, Amber Kuhn, aki az adománygyűjtést szervezte, egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a családot összetörte a szörnyű tragédia. Az adományok mellett arra kérte az embereket, hogy foglalják bele a családot a gondolataikba és az imáikba.

A testvérek egy történelmi téli viharban vesztették életüket, amely végigsöpört az Egyesült Államokon, heves havazást, bénító jeget és dermesztő sarkvidéki hőmérsékletet hozott magával. Legalább 32 halálesetet jelentettek a súlyos hideg sújtotta államokban - írta a Daily Mail.