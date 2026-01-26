Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Négy keréken akart csúszkálni, jeges tóba zuhant autójával a bonyhádi sofőr

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 12:14
autóbalesetjég
Forgalomból kivont járművel szenvedett balesetet. Az autó alatt beszakadt a jég, a tóba zuhant a sofőr.
CJA
A szerző cikkei

Befagyott tóba zuhant egy férfi az autójával, amikor négy keréken próbált csúszkálni rajta.

Befagyott tóba zuhant az autós
Befagyott tóba zuhant az autós (fotó:Rendőrség)

Szórakozni akart, tóba zuhant az autós

Egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én indult el „csúszkálni” a forgalomból kivont, rendszám nélküli személygépkocsijával. 

A Váralja Parkerdőben található tó jegét célozta meg, ahol a jég azonnal beszakadt alatta, az autó eleje pedig süllyedni kezdett.

A sofőrnek még sikerült kiszállnia a járműből és partra jutnia. A balesetet egy nő látta, aki értesítette a rendőrséget.

A férfi az egyenruhásoknak elmondta, hogy Hidasról vezette az autót földúton Váraljáig, az erdő területén közlekedett, és nem vett részt a közúti forgalomban.

A jármű elszállításáról a tulajdonos gondoskodik, a rendőrök azonban szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt - írja a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu