Négy keréken akart csúszkálni, jeges tóba zuhant autójával a bonyhádi sofőr

Befagyott tóba zuhant egy férfi az autójával, amikor négy keréken próbált csúszkálni rajta.

Befagyott tóba zuhant az autós (fotó:Rendőrség)

Szórakozni akart, tóba zuhant az autós

Egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én indult el „csúszkálni” a forgalomból kivont, rendszám nélküli személygépkocsijával.

A Váralja Parkerdőben található tó jegét célozta meg, ahol a jég azonnal beszakadt alatta, az autó eleje pedig süllyedni kezdett.

A sofőrnek még sikerült kiszállnia a járműből és partra jutnia. A balesetet egy nő látta, aki értesítette a rendőrséget.

A férfi az egyenruhásoknak elmondta, hogy Hidasról vezette az autót földúton Váraljáig, az erdő területén közlekedett, és nem vett részt a közúti forgalomban.

A jármű elszállításáról a tulajdonos gondoskodik, a rendőrök azonban szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt - írja a rendőrség.