Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Részegnek hitte barátnője, pedig súlyos rohamot kapott a férfi

dohányzás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 20:30
diagnózisrészeg
Súlyos diagnózissal várták a kórházban az orvosok. Barátnője eleinte azt hitte, párja részeg, de pillanatokon belül lesújtó felfedezést tett.
CJA
A szerző cikkei

A 42 éves Adam Watkins barátnője, Laura Milford először a részegség számlájára írta párja elmosódott beszédét, ám amikor Adam megpróbálta meggyújtani a cigarettáját, az arca megereszkedett - ekkor Laura már tudta, hogy valami súlyos probléma áll fenn.

Részegnek hitték, cigaretta gyújtása közben derült fény a problémára
Részegnek hitték, a cigaretta gyújtása közben derült fény a problémára / Fotó:  Unsplash

Adam nem részeg volt, hanem rohamot kapott

A kórházba szállítás után kiderült: Adam úgynevezett mini stroke-on, átmeneti iszkémiás rohamon (TIA) esett át. Ennek kiváltó oka a 25 éves dohányzási múltja, valamint egy örökletes vérképzőszervi rendellenesség volt.

A cardiffi férfi így emlékezett vissza:

Vasárnap reggel arra ébredtem, hogy a bal karom kissé elzsibbadt. Azt hittem, kényelmetlenül aludtam rajta. Aztán a következő egy-két órában egyre rosszabb lett.

Adam 17 évesen szokott rá a dohányzásra, miután egy szórakozóhelyen kipróbálta.

Szinte azonnal éreztem a vágyat és a szükségletet iránta. Ráadásul menőnek találtam, így a következő 25 évben tovább dohányoztam.

Az orvosok gyorsan felismerték, hogy Adam stroke-on esett át, és azt is elmondták neki, milyen súlyos következményekkel járhat mindez. Több egészségügyi dolgozó is szomorúan hangsúlyozta, túl fiatal ahhoz, hogy ilyesmi történjen vele.

Adam bevallotta, hogy a TIA egyfajta ébresztőként szolgált számára, amelyre talán szüksége is volt ahhoz, hogy leszokjon a dohányzásról. Miután néhány hónappal ezelőtt Laurával együtt úgy döntöttek, hogy leteszik a cigarettát, Adam helyzete javulást mutatott. 

Jobban érzem a szagokat, jobban az ízeket, és elmúlt a dohányos köhögésem. Havonta több mint 200 fontot költöttem cigarettára és dohányra, de most, hogy leszoktam, olyan, mintha fizetésemelést kaptam volna.

A pár ma már együtt tesz hosszú sétákat, ezekre korábban Adam beszűkült erei miatt nem volt lehetőség - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu