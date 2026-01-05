Részegnek hitte barátnője, pedig súlyos rohamot kapott a férfi

A 42 éves Adam Watkins barátnője, Laura Milford először a részegség számlájára írta párja elmosódott beszédét, ám amikor Adam megpróbálta meggyújtani a cigarettáját, az arca megereszkedett - ekkor Laura már tudta, hogy valami súlyos probléma áll fenn.

Részegnek hitték, a cigaretta gyújtása közben derült fény a problémára / Fotó: Unsplash

Adam nem részeg volt, hanem rohamot kapott

A kórházba szállítás után kiderült: Adam úgynevezett mini stroke-on, átmeneti iszkémiás rohamon (TIA) esett át. Ennek kiváltó oka a 25 éves dohányzási múltja, valamint egy örökletes vérképzőszervi rendellenesség volt.

A cardiffi férfi így emlékezett vissza:

Vasárnap reggel arra ébredtem, hogy a bal karom kissé elzsibbadt. Azt hittem, kényelmetlenül aludtam rajta. Aztán a következő egy-két órában egyre rosszabb lett.

Adam 17 évesen szokott rá a dohányzásra, miután egy szórakozóhelyen kipróbálta.

Szinte azonnal éreztem a vágyat és a szükségletet iránta. Ráadásul menőnek találtam, így a következő 25 évben tovább dohányoztam.

Az orvosok gyorsan felismerték, hogy Adam stroke-on esett át, és azt is elmondták neki, milyen súlyos következményekkel járhat mindez. Több egészségügyi dolgozó is szomorúan hangsúlyozta, túl fiatal ahhoz, hogy ilyesmi történjen vele.

Adam bevallotta, hogy a TIA egyfajta ébresztőként szolgált számára, amelyre talán szüksége is volt ahhoz, hogy leszokjon a dohányzásról. Miután néhány hónappal ezelőtt Laurával együtt úgy döntöttek, hogy leteszik a cigarettát, Adam helyzete javulást mutatott.

Jobban érzem a szagokat, jobban az ízeket, és elmúlt a dohányos köhögésem. Havonta több mint 200 fontot költöttem cigarettára és dohányra, de most, hogy leszoktam, olyan, mintha fizetésemelést kaptam volna.

A pár ma már együtt tesz hosszú sétákat, ezekre korábban Adam beszűkült erei miatt nem volt lehetőség - írja a Mirror.