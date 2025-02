„Nagyon el vagyunk keseredve" – Nem javul a csontrákos Hanna állapota

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, nehéz lapokat osztott az élet egy 9 éves bényei kislánynak. A csontrákos Hanna évek óta küzd a szörnyű betegségével. Családja mindent megtesz azért, hogy a kislánynak mindene meglegyen, ám ők sincsenek könnyű helyzetben. A csodalány ennek ellenére próbál erős maradni és tartani az iramot a kortársaival.

A csontrákos Hanna állapota nem javul Fotó: Facebook/HanNapló

A bényei családnak nem hozott sok jót a 2024-es év. Bár Hanna végre elkezdhette az iskolát, a fájdalom minden napjukat beárnyékolta. A mindig mosolygós kislány teljesen magába fordult, sokszor inkább az ágyban pihent, ahelyett, hogy húgával játszott volna. A gyermek többször volt beteg is, ami még inkább rányomta a bélyegét a mindennapjaira. Sajnos a 2025-ös év sem hozott nekik megnyugvást: Hanna pedig az idei évet is betegen kezdte. Ha ez nem lenne elég, a kislánynak már hónapokkal ezelőtt egy duzzanat is megjelent a lábfején, ami szintén fájdalmakkal jár. Többször megfordultak már az orvosnál is miatta, azonban egyelőre nem derült ki, mi is állhat a duzzanat hátterében.

Nagyon szenved Hanna a fájdalmaktól és egyre csúnyább a lába, egyre nehezebben bírja az iskolát és a sok gyaloglást.

– árulta el az édesanyja.

A család korábban már elmondta, hogy borzasztóan nehéz nekik ez a helyzet, hogy nem tudnak segíteni rajta. Hiába próbálkoznak, a duzzanat nem reagál semmire. Krémekre, jegelésre és nonszteroidokra, sem.

Kifogytam az ötletekből, hogy mit tudnék még tenni, ha ügyeletre visszük sem érünk vele semmit sem, nem adnak neki más, erősebb fájdalom csillapítót, csak amit itthon is kap. Rengeteget szenved Hanna és vele együtt én is. Biztos van alternatív lehetőség fájdalmat csillapítani, de egyszerűen már nincs rá anyagi lehetőségünk, hogy tovább kísérletezzünk, mert már nagyon sok mindent kipróbáltunk és ezek a megoldások nagyon sokba kerülnek.

– részletezte Krisztina.

A család nehéz anyagi helyzetben van, mióta Hanna beteg, ugyanis édesapját kirúgták az előző munkahelyéről, mert túl sokat hiányzott a kislány betegsége miatt, mert ő maradt bent vele a kórházban. Édesanyja pedig súlyos gerincbeteg, ezért nem dolgozhat.

Borzasztóan fáradtak vagyunk és nagyon el vagyunk keseredve! Valahogy menni kell tovább, mindig tovább, de most nagyon nehezen megy. Továbbra is kérjük az imákat és gondoljatok sok szeretettel Hannára!

– zárta gondolatait az édesanya.

Ha segíteni szeretnél a családnak ERRE A LINKRE kattintva minden szükséges információt megtalálsz.