44 év telt el, mire rájöttek a szörnyű igazságra: a lányuk nem az ő gyermekük

Egy oregoni házaspár 44 évvel a lányuk születése után jött rá, hogy nem az ő gyermekük, akit sajátjukként neveltek fel – közölte a Mirror. A házaspár pert indított a kórház ellen, miután állításuk szerint a személyzet egy idegen férfi spermáját használta fel a termékenységi kezelés során, aminek következtében a gyermekük súlyos egészségügyi problémákat örökölt, miközben ők maguk érzelmi traumát éltek át.
A szülők azt állítják, hogy az oregoni Health and Science University-n végzett kezelés során a nőt jogellenesen termékenyítették meg, aminek következtében a lányuk súlyos egészségügyi problémákkal szenved, amit biológiai apjától örökölhetett.
A kereset szerint a nő még 1981-ben esett át a mesterséges megtermékenyítésen, ahol az orvosoknak a férje spermáját kellett volna használniuk. Ehelyett azonban egy "idegen", másik páciens spemáját használták az eljárás során.
A pár szerint megpróbálták eltitkolni előlük a hibát: nem vizsgálták ki megfelelően az ügyet és nem is értesítették őket az orvosok tévedéséről. A megszületett gyermeket azóta felnevelték, sajátjukként bántak vele, ugyanis csak évtizedekkel később derült ki számukra is, hogy nem a vérszerinti lányuk.
A pár szerint a végzetes hiba megfosztotta őket a lehetőségtől, hogy közösen vállaljanak gyermeket, és életük végéig emlékezteti őket arra, hogy az első terhességük egy tévedés következménye volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.