44 év telt el, mire rájöttek a szörnyű igazságra: a lányuk nem az ő gyermekük

Egy oregoni házaspár 44 évvel a lányuk születése után jött rá, hogy nem az ő gyermekük, akit sajátjukként neveltek fel – közölte a Mirror. A házaspár pert indított a kórház ellen, miután állításuk szerint a személyzet egy idegen férfi spermáját használta fel a termékenységi kezelés során, aminek következtében a gyermekük súlyos egészségügyi problémákat örökölt, miközben ők maguk érzelmi traumát éltek át.

Forrás: Pexels

Felnevelték, majd kiderült a sokkoló igazság: nem az ő gyermekük

A szülők azt állítják, hogy az oregoni Health and Science University-n végzett kezelés során a nőt jogellenesen termékenyítették meg, aminek következtében a lányuk súlyos egészségügyi problémákkal szenved, amit biológiai apjától örökölhetett.

A kereset szerint a nő még 1981-ben esett át a mesterséges megtermékenyítésen, ahol az orvosoknak a férje spermáját kellett volna használniuk. Ehelyett azonban egy "idegen", másik páciens spemáját használták az eljárás során.

A pár szerint megpróbálták eltitkolni előlük a hibát: nem vizsgálták ki megfelelően az ügyet és nem is értesítették őket az orvosok tévedéséről. A megszületett gyermeket azóta felnevelték, sajátjukként bántak vele, ugyanis csak évtizedekkel később derült ki számukra is, hogy nem a vérszerinti lányuk.

A pár szerint a végzetes hiba megfosztotta őket a lehetőségtől, hogy közösen vállaljanak gyermeket, és életük végéig emlékezteti őket arra, hogy az első terhességük egy tévedés következménye volt.