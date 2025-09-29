Tévhitek az idősotthonok körül, avagy beszéljünk akkor az Olajág Otthonokról

Fotó: olajagotthonok.hu

Gödöllőn játszottunk egy kicsit

Azok a fiatalok és idősek, akik valóban érdeklődnek az idősotthonok iránt, és fel is mérik a lehetőségeket, kérdeznek és válaszokat kapnak az idősotthoni létről, már tudják, hogy

-sokféle idősotthon létezik, érdemes a modern, jól felkészült intézményeket megnézni,

-az idősek elvárásait követő otthonokban napi 24 órában nyújt biztonságot az egészségügyi háttér, illetve intézményi orvosok és szakorvosok is helyben rendelnek,

-az időseket nem beadják ezekbe az intézményekbe, hanem ők döntenek a beköltözés mellett, mert szeretnék megőrizni az önállóságukat, úgy szeretnének a család része maradni, hogy ne jelentsenek terhet a hozzátartozóknak,

-a bejárati ajtón lévő név az otthonokon kívül sokszor csak a családnak jelent egy érző, szeretnivaló embert, míg az otthonokban a családnak, a dolgozóknak, és a többi lakónak is,

-a modern idősotthonokban önálló apartmanokban élnek a lakók, ahol a saját bútoraik, emlékeik között lehetnek,

-a szolgáltatások választhatók, akár főzhet, moshat, takaríthat magára a bent lakó idős, ha szeretne, de mindennek a terhét le is veszi az otthon a válláról, ha úgy kényelmesebb,

-élvezni szeretnék még az életet, ehhez pedig jó közösséget, színes programokat keresnek,

-nem mondható el azokról az idősekről, hogy látogatók a saját életükben, akik

egy támogató közösség részei,

barátságokat kötnek, akár szerelmet, társat találnak,

a hobbijuk megélésében támogatást kapnak, legyen az egy vers megjelentetése, festmény vagy egyéb kézműves termék kiállítása, Bakancslistás vágyak teljesülése,

akik dalkörben énekelnek, örömtáncolnak, jógaklubbal vagy gyaloglóklubbal közösen mozognak az egészségük megőrzése céljából,

koncerteken, színházi előadásokon, zenés-táncos eseményeken vesznek részt,

akik saját maguk is kezdeményezhetnek programokat, legyen az versenytáblán játszott darts vagy akár petanque,

akik tanulnak a Senior Akadémiákon, vagy tanítanak a Tanulószobákban,

együtt játszanak óvodásokkal, ringatnak pici babákat vagy mesélnek bölcsődéseknek,

akik Boldogságórákon, és sokféle egyéb támogató terápiás foglalkozáson vesznek részt, legyen az művészetterápia, zeneterápia, állattámogatott terápia, vagy hangtálterápia,

akik uszodában úszhatnak, sószobában relaxálhatnak, tornaszobában mozoghatnak, gondozott kertekben pihenhetnek,

és még számtalan lehetőséggel színesíthetik a napjaikat,

mert mindezt megérdemlik!