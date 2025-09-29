Tévhitek az idősotthonok körül, avagy beszéljünk akkor az Olajág Otthonokról

Azok a fiatalok és idősek, akik valóban érdeklődnek az idősotthonok iránt, és fel is mérik a lehetőségeket, kérdeznek és válaszokat kapnak az idősotthoni létről, már tudják, hogy
-sokféle idősotthon létezik, érdemes a modern, jól felkészült intézményeket megnézni,
-az idősek elvárásait követő otthonokban napi 24 órában nyújt biztonságot az egészségügyi háttér, illetve intézményi orvosok és szakorvosok is helyben rendelnek,
-az időseket nem beadják ezekbe az intézményekbe, hanem ők döntenek a beköltözés mellett, mert szeretnék megőrizni az önállóságukat, úgy szeretnének a család része maradni, hogy ne jelentsenek terhet a hozzátartozóknak,
-a bejárati ajtón lévő név az otthonokon kívül sokszor csak a családnak jelent egy érző, szeretnivaló embert, míg az otthonokban a családnak, a dolgozóknak, és a többi lakónak is,
-a modern idősotthonokban önálló apartmanokban élnek a lakók, ahol a saját bútoraik, emlékeik között lehetnek,
-a szolgáltatások választhatók, akár főzhet, moshat, takaríthat magára a bent lakó idős, ha szeretne, de mindennek a terhét le is veszi az otthon a válláról, ha úgy kényelmesebb,
-élvezni szeretnék még az életet, ehhez pedig jó közösséget, színes programokat keresnek,
-nem mondható el azokról az idősekről, hogy látogatók a saját életükben, akik
mert mindezt megérdemlik!
A modern idősotthonokban önállóan, szabadon, biztonságban élnek azok, akik élvezni akarják a szenior lét örömeit, szabadságát úgy, hogy az egészségügyi háttér biztonságot ad nekik. Szabadon jönnek-mennek, a családjuk és mellette egy támogató közösség tagjai, a hétköznapjaik ugyanolyan színesek, mint az ünnepnapjaik.
