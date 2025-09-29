Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tévhitek az idősotthonok körül, avagy beszéljünk akkor az Olajág Otthonokról

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 00:00
Olajág Otthonokcsalád
A minap láttam egy Facebook üzenetet, melyben arról beszél egy fiatal, miért ne add idősek otthonába az idős hozzátartozódat, majd az idős elmondja, hogy ő a család része akar maradni, nem akar csak egy név lenni az ajtón, minden emléke, bútora ott van ahol él, nem napirendre akar élni, nem akar látogató lenni a saját életében.
Fotó: olajagotthonok.hu
Gödöllőn játszottunk egy kicsit

Azok a fiatalok és idősek, akik valóban érdeklődnek az idősotthonok iránt, és fel is mérik a lehetőségeket, kérdeznek és válaszokat kapnak az idősotthoni létről, már tudják, hogy 

-sokféle idősotthon létezik, érdemes a modern, jól felkészült intézményeket megnézni,

-az idősek elvárásait követő otthonokban napi 24 órában nyújt biztonságot az egészségügyi háttér, illetve intézményi orvosok és szakorvosok is helyben rendelnek,

-az időseket nem beadják ezekbe az intézményekbe, hanem ők döntenek a beköltözés mellett, mert szeretnék megőrizni az önállóságukat, úgy szeretnének a család része maradni, hogy ne jelentsenek terhet a hozzátartozóknak,

-a bejárati ajtón lévő név az otthonokon kívül sokszor csak a családnak jelent egy érző, szeretnivaló embert, míg az otthonokban a családnak, a dolgozóknak, és a többi lakónak is,

-a modern idősotthonokban önálló apartmanokban élnek a lakók, ahol a saját bútoraik, emlékeik között lehetnek,

-a szolgáltatások választhatók, akár főzhet, moshat, takaríthat magára a bent lakó idős, ha szeretne, de mindennek a terhét le is veszi az otthon a válláról, ha úgy kényelmesebb, 

-élvezni szeretnék még az életet, ehhez pedig jó közösséget, színes programokat keresnek,

-nem mondható el azokról az idősekről, hogy látogatók a saját életükben, akik

  • egy támogató közösség részei,
  • barátságokat kötnek, akár szerelmet, társat találnak,
  • a hobbijuk megélésében támogatást kapnak, legyen az egy vers megjelentetése, festmény vagy egyéb kézműves termék kiállítása, Bakancslistás vágyak teljesülése,
  • akik dalkörben énekelnek, örömtáncolnak, jógaklubbal vagy gyaloglóklubbal közösen mozognak az egészségük megőrzése céljából,
  •  koncerteken, színházi előadásokon, zenés-táncos eseményeken vesznek részt,
  • akik saját maguk is kezdeményezhetnek programokat, legyen az versenytáblán játszott darts vagy akár petanque,
  • akik tanulnak a Senior Akadémiákon, vagy tanítanak a Tanulószobákban,
  • együtt játszanak óvodásokkal, ringatnak pici babákat vagy mesélnek bölcsődéseknek,
  • akik Boldogságórákon, és sokféle egyéb támogató terápiás foglalkozáson vesznek részt, legyen az művészetterápia, zeneterápia, állattámogatott terápia, vagy hangtálterápia,
  • akik uszodában úszhatnak, sószobában relaxálhatnak, tornaszobában mozoghatnak, gondozott kertekben pihenhetnek,
  • és még számtalan lehetőséggel színesíthetik a napjaikat,

mert mindezt megérdemlik! 

Fotó: olajagotthonok.hu A Magyar állami Népi Együttes járt nálunk

A modern idősotthonokban önállóan, szabadon, biztonságban élnek azok, akik élvezni akarják a szenior lét örömeit, szabadságát úgy, hogy az egészségügyi háttér biztonságot ad nekik. Szabadon jönnek-mennek, a családjuk és mellette egy támogató közösség tagjai, a hétköznapjaik ugyanolyan színesek, mint az ünnepnapjaik.

Fotó: olajagotthonok.hu Tápiókapudingot készítettünk és gyalogoltunk

Több mint idősotthon! Olajág Otthonok!

www.olajagotthonok.hu

Az első Olajág Otthonok alá: https://www.youtube.com/@olajag-otthonok

A másodi Olajág Otthonok alá: https://www.facebook.com/olajagotthonok/

Fotó: olajagotthonok.hu Olajág Ritmus Klub Örömtánc Győrben versenyeztünk és különdíjat nyertünk

 

 

 

