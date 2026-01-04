Kutyájuk ébresztette fel az alvó anyát és lányát - mindössze 30 másodperccel a tűz előtt

Joi Roberts és Heather Belliveau éppen aludtak a lakókocsijukban, amikor az december 23-án lángra kapott. Ahogy a lakóautót mérgező füst töltötte meg, kutyájuk, Wiley kétségbeesetten próbálta figyelmeztetni őket ugatással. A hős kutya mentette meg az anyát és lányát a lakóautót elborító tűztől.

Alvó anyát és lányát ébresztette fel a hős kutya Fotó: Unsplash

Tűz elől mentette meg a hős kutya gazdáit

Ha csak 30 másodperccel később történik, nem tudom, hogy ki tudtuk volna hozni az anyámat. Abban a pillanatban minden füstbe borult

- nyilatkozta Heather Belliveau.

A helyi nonprofit szervezet, a Ginger's Pet Food Pantry a Facebookon jelentette be, hogy a helyszínen segítettek.

Két kutyájuk is van, és biztosítjuk, hogy a kiskutyák minden szükséges ellátást, ételt és gondoskodást megkapjanak, hogy biztonságban maradjanak és együtt lehessenek ebben az elképesztően nehéz időszakban

- írta a Ginger's Pet Food Pantry.

A tűzben Joi Roberts a használtcikk-üzletét is elveszítette. Az anyuka és a lánya hotelben tartózkodnak, amíg nem találnak állandó lakhatási leheőséget. Egy családtag GoFundMe kampányt indított, hogy anyagilag támogassa a családot az életük újjáépítésében.

Idős anyósom hirtelen és pusztító tűzben vesztette el otthonát. Minden, ami a tulajdona volt, emlékek, tárgyak és a hely, ahol legbiztonságosabban érezte magát, percek alatt odaveszett

- írta a kampány szervezője, Danielle Roberts.

Danielle megdicsérte a család kutyáját, Wiley-t is a gyors ösztöneiért, amelyek biztosították, hogy az anyuka és lánya biztonságosan elhagyhassa a lakóautót - számolt be róla a People Magazin.