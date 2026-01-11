"Házasságban élek, két gyerekem van és két barátom is – a férjem mondta, hogy csaljam meg"

Egy amerikai írónő és édesanya elárulta, hogy hosszú távú poliamor kapcsolatban él, és a férje mellett két másik férfival is romantikus viszonyt tart fenn. Elmondása szerint ez az életforma gazdagította az életét és megerősítette a házasságát. Hozzátette: férje volt az, aki javasolta neki több mint 10 éve, hogy csalja meg.

Egy nő hűtlensége megmentette a házasságát (Képünk illusztráció) Fotó: Tom Werner / GettyImages

Hűtlenséggel mentette meg a házasságát a nő

A 53 éves Molly Roden Winter őszintén beszélt tapasztalatairól, mint a poliamória szószólója. Ez egy olyan életmód, amelyben az emberek kölcsönös beleegyezésen alapuló romantikus kapcsolatokat tartanak fenn egyszerre több partnerrel.

Winter, akinek immár 16 éve tart nem mindennapi kapcsolata, elárulta, hogy ő és férje, akivel 26 éve házasok, és két, 20 és 23 éves gyermekük van, egy meghatározó pillanat után döntöttek úgy, hogy megnyitják a házasságukat.

Tíz éve voltam házas, amikor egy este egy barátommal egy bárban kötöttem ki, és megismerkedtem egy férfival. Sok év után először éreztem vágyat. Elmondtam a férjemnek, aki azt mondta, legyen viszonyom vele. Ekkor döntöttünk a nyitott kapcsolat mellett. Azóta is nagyon boldogok vagyunk, de nem volt könnyű

– emlékezett vissza.

Kezdetben Winter és férje szigorú szabályokat állítottak fel a poliamor kapcsolatukra, többek között azt, hogy senki másba nem lehetnek szerelmesek. Idővel azonban mindkettőjüknek érzéseik alakultak ki más partnerek iránt.

Mindketten szerelmesek lettünk, de ez magabiztosabbá tett bennünket, és közelebb hozott egymáshoz barátként is. Az élményünk mélyebbé vált, és megerősítette a házasságunkat. Ma a férjem mellett két barátom is van, és minden rendben van. Mindannyiukat szeretem.

Az írónő hangsúlyozta, hogy a poliamória őszinteséget, kommunikációt, önvizsgálatot és együttérzést igényel. Férjével nincsenek egymás előtt titkaik, ami stabilitást és biztonságot ad.

Ez egy nagyon szép dolog. Ráadásul a szex is jobb, mint korábban. Az életem most gazdagabb, mint azt valaha is képzeltem

– tette hozzá Winter.

A családot nem lepte meg a nyitott házasság híre

Winter arról is beszélt, hogyan reagáltak gyermekei a szülők nyitott házasságának hírére.

13 és 14 évesek voltak, és eleinte megijedtek, de amikor látták, hogy a házasság ugyanolyan maradt, a lehető legjobban elfogadták

– magyarázta.