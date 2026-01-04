SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Megéri összeköltözni a férjed családjával? "Évek óta az ő családjának a világában élünk, és én csak alkalmazkodok"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 14:00
Rossz döntés volt egy ingatlanon osztozni. Egy nő a Redditen kért segítséget: férje nagymamájával költöztek össze, a helyzet pedig egyre rosszabb.

Egy nő a férje nagymamájával költözött össze. Spoiler: Rossz ötlet volt! Most várandós, és ki akar lépni ebből a felállásból. A nő szerint a nagymama nem tartja tiszteletben a határokat – írja a PEOPLE.

Forrás: Pexels (illusztráció)

Egy várandós nő megelégelte azt a családi állapotot, amibe belekeveredett a férje által. A szűkös lakásban állandó megjegyzéseket kell hallgatnia, amit egy Reddit-bejegyzésben osztott meg. Azzal vádolja férje nagymamáját, hogy tiszteletlen vele, és aláássa a gyereknevelési elveit.

Úgy érzem, évek óta az ő családjának világában élünk, és én csak alkalmazkodok állandóan

– mondta a nő.

Saját otthont akarok, saját rutinokat, és úgy szeretném nevelni a gyerekeinket, hogy senki ne avatkozzon bele!

  • A nő egy évvel ezelőtt házasodott össze férjével, de több éve vannak együtt.
  • 13 éve él ugyanabban az ingatlanban a családdal, a gyerekekkel együtt.

A nagymamája a nagyobb, alsó szinten lévő lakrészben él, mi pedig a kisebb, felső egységben

– írta, hozzátéve:

Olyan, mint egy kétszintes ikerház, de ő mindig egy házként emlegeti, pedig valójában két különálló, de összekapcsolt élettérről van szó.

Amikor először odaköltöztek, a nő fiának a nagymama alsó szintjén kellett aludnia a felső szinten lévő helyhiány miatt.

Utáltam ezt a felállást, de akkoriban nem éreztem úgy, hogy lenne jogom változtatásokat követelni.

A nő ugyan jelezte a problémát a házasságkötés után a férjének, de olyan volt, mintha egy idegennel beszélne. Hozzátette, hogy a nagymama egyáltalán nem tiszteli őt és szülői határait.

Mindent megad a gyerekeknek, amit csak akarnak, folyamatosan felülírja a döntéseimet, és úgy bánik velük, mintha az ő gyerekei lennének. Az ő házát tekinti az elsődleges otthonnak, és minden, amit én szülőként próbálok felállítani, azonnal semmissé válik, amint a gyerekek vele vannak.

A nő azóta ismét terhes lett, és már teljesen elfogytak a hellyel.

Egy valódi családi otthonra van szükségünk, magánszférával, következetességgel és határokkal (...) A helyzetre két lehetséges megoldást javasoltam: 1. Cseréljünk lakást a nagymamájával, hogy mi kapjuk a nagyobb teret, vagy 2. Cseréljünk házat a szüleivel, akik az utca túloldalán laknak.

A nő szerint a férje úgy tesz, mintha túlreagálná a helyzetet.

Sok Reddit-felhasználó bírálta a nőt amiatt, hogy olyan helyzetbe költöztette a fiát, amelyet maga is kedvezőtlennek tartott, és hogy ennyire sokáig várt a frusztrációi megfogalmazásával.

Ezt a beszélgetést a házasság és a gyerekek előtt kellett volna lefolytatni, nem utána

– írta egy felhasználó, míg egy másik hozzátette:

A határokat még azelőtt kell meghúzni, hogy a problémák elmérgesednének.

 

 

