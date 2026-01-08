Ezért kerülünk a havazás miatt romantikus hangulatba

Évek óta nem látott havazás borította be az országot. Ez pedig az emberekre is hatással van, főleg a szerelmes párokra, akik romantikus hangulatba kerülhetnek a hó födte táj miatt. Hogy ezt a hangulatot valójában mi okozza és mi ennek a háttere, arról Makai Gábor klinikai szakpszichológus számolt be a Borsnak.

Sok pár romantikus hangulatba kerül a havazás miatt Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A szakpszichológus elmondta, hogy a hó látványa a gyermekkori élményeket váltja ki és aktiválja az emberekben. Tehát sokakban előkerülnek azok az érzések, pozitív emlékek, amiket a kiskorban megéltek. Ilyen lehet a hógolyózás vagy a szánkózás. Ekkor az emberek kicsit ki tudnak szakadni a szürke hétköznapokból és ez egy megnyugvást, feltöltődést okoz számukra.

Az biztos, hogy ezeket a pozitív érzelmi töltetű emlékeket a múltból előhozza, és itt a jelenben hat ránk, egy pozitív hangulat eredményeképpen.

– mondta Makai Gábor, majd elmesélte, hogy ilyenkor egy picit lelassul a világ, az emberek kiszakadnak a hétköznapi "bolondériából", a robotikus üzemmódból, ami kihozza őket a kapkodásból. Ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a párunkkal, barátaikkal vagy családtagjaikkal kapcsolódjanak.

Ennek a folyamatnak a része a megnyugvás is, amely egyfajta biztonság érzetet ad és romantikus hangulatot okoz.

Ez a lecsendesedés, lelassulás az, ami ilyenkor előkerül. Ez a fajta lassulás pedig fokozza a közelségnek, az intimitásnak a lehetőségét

– magyarázta a szakértő.

Romantikus hangulat a téli filmek miatt

Miután a párok behúzódtak a lakásba a hideg idő elől, gyakran a téli romantikus filmekre esik a választásuk. Gondoljuk csak el milyen meghitt érzés adhat egy olyan este, mikor a párunkkal épp egy romantikus karácsonyi filmet nézünk, miközben kint havazik. Ráadásul sok lakásban még januárban is felállítva hagyják a karácsonyfát, így annak csillogó fényei még meghittebbé tehetik ezeket a pillanatokat.

Azonban a hó látványa önmagában ad egy boldogság érzetet. Ehhez a romantikus filmek vagy zenék csak hozzátesznek, miközben azt nézzük, hogy a tévében a párok hóesésben csókolóznak. Ez segíti elő, hogy előjön a romantikus énje, akár még annak is, aki nem feltétlenül van ennek tudatában.

– tette hozzá Makai Gábor, aki egy üzenettel zárta a gondolatait.