„Nem tudok járni, most mégis arra kényszerítenek, hogy dolgozzak”

Súlyosan beteg, ágyhoz kötött édesanya bírálta a brit munkaügyi hatóságot (DWP), miután annak ellenére munkavállalásra próbálták rákényszeríteni, hogy járni sem tud. Az 50 éves Catherine Hawkins attól rettegett, hogy hajléktalanná válik, miután a Universal Credit (támogatás alacsony jövedelmű, munkanélküli vagy munkaképtelen személyek részére) kifizetését felfüggesztették, bankszámláján pedig mindössze 1,71 font maradt.

Az édesanya megjárta a poklot

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Az édesanya harcol az igazáért

Az egyedülálló anya idegkárosodással (neuropátia) és Crohn-betegséggel él, mindennapi ellátásához gondozók segítségére szorul: fürdetni, etetni kell, és az ágyból is csak segítséggel tud kikelni. Ennek ellenére a DWP felszólította, hogy vegyen részt egy álláskeresési workshopon, és nyomást gyakorolt rá, hogy munkát vállaljon.

„Attól félek, hogy hajléktalan leszek. Hogyan várhatják el tőlem, hogy dolgozzak, amikor járni sem tudok? Ha megpróbálnék felállni, azonnal összeesnék”

– mondta Catherine.

Hozzátette:

„Ma egy élelmiszerbankot kellett felhívnom, mert nincs mit ennem. Úgy érzem, körbe-körbe haladok. Depressziós vagyok – és belefáradtam abba, hogy mindig beteg vagyok.”

Catherine havonta valamivel több mint 1000 font Universal Creditet kap, amelyből 722 fontot az önkormányzati lakás bérleti díja visz el, emellett körülbelül 900 font PIP támogatásban (támogatás hosszú távú egészségügyi problémákkal küzdőknek) is részesül. Attól tartott, hogy ha a támogatás január 8-ig nem érkezik meg, nem tudja kifizetni a január 10-én esedékes lakbért, írja a Mirror.

Elmondása szerint hiába jelezte, hogy nem tud részt venni a workshopon:

„Teljesen mozgáskorlátozott vagyok. Nem tudok járni.”

A DWP később arra hivatkozott, hogy nem érkeztek meg a kért bankszámlakivonatok, noha Catherine állítása szerint azokat már elküldte. A brit munkaügyi minisztérium végül bocsánatot kért a történtekért, feloldotta a felfüggesztést, és visszavonta döntését. A DWP szóvivője közölte: