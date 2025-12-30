Hatalmas sikere volt Böbi néni mesevilágának

Már hagyománnyá vált, hogy évről-évre fényárba borul Böbi néni otthona. A Dányban élő pedagógus hat éve öltöztette először ünnepi díszbe a házát, hogy a gyermekeknek örömet szerezzen vele. Akkor még csak egy kis Betlehemet állított fel. Ma ma már szinte az egész utca egy mesevilággá változik, és egyre szebb és díszesebb.

Az ország minden pontjáról ellátogattak Böbi nénihez / Fotó: Tumbász Hédi

A mesés karácsonyi hangulatot szeretném visszahozni az emberek szívébe. Aki ellátogatott hozzám, az egy kis időre visszacsöppenhetett a gyerekkorába. Álmodni sem mertem róla, hogy ennyien ellátogatnak hozzám

– mondja elérzékenyülve Hangodi Erzsébet, akihez az ország minden pontjáról utaztak, hogy részesei lehessenek a karácsonyi csodának.

Csodájára jártak Böbi néni mesevilágának

Álmomban sem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. Megéri csinálni, mert hatalmas élmény mikor meglátom a gyermekek mellett még a felnőttek szemében a csillogást, amint megpillantják a mesevilágom

– mondja Böbi néni.

Egy busznyi gyerek érkezett a szerbiai Csantavérről Dányba

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A faluban élő szülőktől hallottam, hogy a gyermekeik minden nap a Mikulás nénihez akartak jönni. Ami különösen nagy öröm volt, hogy egyre több idős ember is ellátogatott hozzám. A településen található idősek otthonából is sokan érkeztek. Volt, aki még a kerekesszékével táncra is perdült. De érkeztek Sárvárról, Győrből, Szlovákiából, és Ukrajnából is, és élőben messengeren keresztül mutatták meg az otthoniaknak a mesevilágot, hogy így varázsoljanak egy kis karácsonyt a szívükbe

– folytatja a nyugdíjas pedagógus, aki nagyon boldog volt, mikor egy busznyi gyerek érkezett hozzá Szerbiából, Csantavérről.

Igazi látványosság volt a nyugdíjas pedagógus dányi otthona / Fotó: Tumbász Hédi

Mindenki kapott ajándékot, és nincs megállás, jövőre még nagyobb és fényesebb lesz. Január 3-án szombaton lesz lebontva, mert Zoli fiamnak vissza kell mennie külföldre. Nagyon hálás vagyok neki, mert nélküle nem sikerült volna felépítenem. Úgy éreztem, hogy nagyon sok angyalka állt mellém idén karácsonykor is, és álmomban nem gondoltam, hogy ennyien eljönnek hozzám

–zárja a beszélgetést a Böbi néni, aki úgy érzi, hogy összehozta az embereket a meseháza.