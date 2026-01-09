Birkanyáj rohamozta meg a Penny-t: videón a káosz

Egész döbbenetes jelenetek játszódtak le a minap egy Penny áruházban: a szupermarketet ugyanis egy nagyjából ötven állatból álló birkanyáj rohamozta meg.

Birkanyáj özönlött be a Penny egyik áruházába Fotó: YouTube

Nem, ez nem valami vicc, és nem is valamiféle reklámkampány: a káosz nagyon is valós volt Németországban, ahol a Penny egyik üzletében nem kevesebb, mint ötven birka jelent meg egyik pillanatról a másikra.

Birkanyáj a Penny-ben

Videóra is vették a szürreális pillanatokat: láthatjuk, hogy szúrták ki maguknak a birkák az áruházat, és rohamozták meg, valamint azt is, odabent mekkora káoszt okoztak. Noha a dolgozók igyekeztek őket kiterelni, nem jártak túl sok sikerrel. az állatok egy darabig a sorok közt bámészkodtak, majd pedig a pénztár körül egy jó 20 percen keresztül. Végül nagy nehezen sikerült őket kiterelni.

Az állatok úgy tudni, véletlenül szakadtak el a nyájtól. Arról sajnos nincsenek információk, miért pont egy áruházba szaladtak be, azonban a német híradások viccesen azt emelték ki. Alighanem szó szerint vették az "először a Penny-ben" szlogent.