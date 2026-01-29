"192 centi vagyok és a pasik percenként 30 ezret fizetnek, hogy azt mondjam nekik, szétlapítom őket”

A lélegzetelállító, 192 cm magas brit szépség, Amira Evans egykor esetlen magasságát jövedelmező karrierré alakította, és több ezer dollárt kaszált azzal, hogy uralta a felnőtt platformok piacát.

Szexi fehérneműk, amiket imádnak a férfiak.

Fotó: Svittlana / Shutterstock

A 26 éves lány kezdetben az egyetemi évei alatt kezdett webkamerázással csatlakozni a felnőtt iparhoz, ami plusz bevételi forrást jelentett számára. Akkoriban nem tartotta magát kívánatosnak vagy egyedinek, mivel az Egyesült Királyságban felnőve a magassága miatt egyszerűen nem érezte magát a helyén.

„Mielőtt elkezdtem webkamerázni, azt hittem, sovány vagyok” – mondta. „A brit nők nem túl magasak, szóval én mindenképpen kitűntem – hosszú lábaim, hosszú törzsem, hosszú karjaim, nagy kezeim, nagy lábfejeim vannak. Brit méretben 8-ast hordok. Sokan azt hitték, hogy külföldi vagyok.”

Amira most a magassága által meghatározott, egyedi tartalmakra specializálódott, a kérések a férfiak lekicsinylésétől kezdve egészen odáig terjednek, hogy úgy tesz, mintha elnyomná őket.

„Miközben kameráztam, megismerkedtem a domina tartalommal, ami természetesen jött a magasságomból és a testalkatomból adódóan” – magyarázta. „Abban az időben olimpiai súlyemelést végeztem, így sok olyan férfi súlyával tudtam guggolni, akikkel beszélgettem. Imádták a tudatot, hogy ilyen könnyen fel tudom majd venni őket.”

Amira azt mondta, hogy ereje és termete lehetővé tette számára, hogy olyan piaci rést bontson ki, amire kevés felnőtt alkotó képes.

„Rájöttem, hogy van bennem valami igazán egyedi, mert az oldalon lévő webkamerás lányok közül egyik sem volt olyan magas, erős, formás, mint én” – mondta. „A srácok nagyon szeretik a magas dolgokat – gyakran mondanak olyanokat, hogy »emelj fel, anya«, »ülj rám« vagy »nyomj össze«”.

Az egyetem elvégzése után Amira úgy döntött, hogy a hagyományos diplomás pozíciók helyett az iparágban marad. „Sok diplomás állás, amit nézegettem, szar fizetéssel járt – tudod, úgy 25 000 fontért” – mondta.

Miután Amira áttért egy népszerű felnőtt tartalmú platformra, azt tapasztalta, hogy a bevételei láthatósága az egekbe szökött.