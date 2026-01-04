Nem akármilyen rekord: 105 éves koráig 43 gyermeket nemzett a falu bikája, máig a férfi csodájára járnak

Egy férfi 81 év alatt 43 gyermeket nemzett. Termékenysége jelentős hatással volt a helyi lakosságra – közölte a Mirror. William Ap Howel olyan férfi volt, aki élvezte az élet egyszerű örömeit: örömét lelte a horgászatban és a veteményeskert gondozásában. Étrendje nagyrészt tejtermékeket tartalmazott, szabadidejében pedig szívesen vadászott madarakra.

Aktív életet élt a férfi: élete során 43 gyermeket nemzett Fotó: Freepik.com

Nem akármilyen eredmény: élete során 43 gyermeket nemzett

Az egyházi feljegyzések szerint William 105 éves kort élt meg, elméje és emlékezete pedig élete végéig éles maradt.

Ez önmagában tiszteletreméltó eredmény, a férfi mégis könnyen eltűnhetett volna a történelem homályában, ha nem lett volna megdöbbentő hírneve, miszerint 81 év alatt 43 gyermeket nemzett. Ez az eredmény azonban jelentős népszerűséget hozott az Anglesey szigetén található aprócska Tregaian plébániának. Emléke pedig a környék 14. századi templomának temetőjében él tovább.

Thomas Pennant felfedező a 18. század végén utazta be Anglesey szigetét , és gondosan feljegyezte a Parys Mountain rézbányáit, emellett kötelességének érezte, hogy 1778-as A Tour in Wales című művében megemlítse a sziget „legtermékenyebb” apját is.

a 18. század végén utazta be , és gondosan feljegyezte a rézbányáit, emellett kötelességének érezte, hogy 1778-as című művében megemlítse a sziget „legtermékenyebb” apját is. A várakozásokkal ellentétben a férfi nem egy termetes, hatalmas étvágyú ember volt, hanem egy alacsony, vidám, társaságkedvelő személy, aki többnyire tejen élt.

Bár amikor 1581 márciusában meghalt, a nagy családok általánosnak számítottak, azonban Williamé még azokhoz mérten is kivételesen népes volt.

William 21 éves korától kezdve kialakított egy mintát: kétévente gyermeket nemzett, és ezt a szokást egészen élete alkonyáig fenntartotta. Amikor 105 éves korában meghalt, legfiatalabb gyermeke egy Griffith nevű, mindössze két és fél éves fiú volt.

Az anyák összesen öten voltak. Első felesége, Elen Williams 22 gyermeket szült neki; második felesége, Katherine Richards további tízzel növelte a számot. Harmadik felesége, Ellen Williams "csak" négy gyermeket vállalt a férfival. Három házasságából összesen 36 gyermek született.

William azonban itt nem állt meg. Két ágyasa is volt: Jonet Ferch William további két gyermeket szült neki, míg Lecky Lloyd még ötöt.

Együttesen példátlan népességnövekedést idéztek elő az Egyesült Királyság ezen vidéki térségében.

Még Walesben sem biztos, hogy William ap Gruffydd tartja a rekordot. Ez az elismerés állítólag Augustus Johnt illeti meg, akinek művészi hírnevét hírhedt kicsapongásai kísérték. A hírek szerint akár 100 gyermeket is nemzhetett, főként házasságon kívül.

Jelenleg William eredményeit egy szerény emléktábla és egy feliratos palakő őrzi a Szent Caian-templomban.