Nincs rá észszerű magyarázat: 70 éve tartó UFO-rejtély aggasztja a tudósokat, új képek kerültek elő

Több mint hét évtizede készült égboltfotók kavarták fel újra a tudósok figyelmét: olyan fényvillanások jelentek meg rajtuk, amelyek megmagyarázhatatlanul tűntek fel majd tűntek el, és most két friss tanulmány szerint összefüggés mutatkozhat a hidegháborús nukleáris tesztek és a korabeli UFO‑észlelések között.

UFO-t láthattak a fotókon?

Illusztráció: lassedesignen / Shutterstock

Egy UFO nyomában

Az 1950-es évek elején a kaliforniai Palomar Obszervatóriumban több csillagszerű felvillanást rögzítettek, amelyek egy órán belül eltűntek, mindez évekkel a Szputnyik fellövése előtt történt. Az új, szakmailag lektorált kutatás szerint ezek a tranziens jelenségek gyakran estek egybe amerikai, szovjet és brit felszíni nukleáris robbantások időpontjával, valamint megnövekedett számú UFO-bejelentéssel. A felvételeken több helyen szabályos sorokba rendeződő, éles pontok láthatók, amelyekre a kutatók szerint nincs ismert természetes vagy műszeres magyarázat.

Stephen Bruehl társszerző úgy nyilatkozott, hogy kizártak számos hétköznapi okot, ezért nem lehet teljesen elvetni annak lehetőségét, hogy mesterséges eredetű objektumokról van szó, akár olyanokról, amelyek még az űrkorszak előtt kerülhettek Föld körüli pályára. Más szakértők azonban óvatosságra intenek, Michael Garrett, a Manchesteri Egyetem kutatója szerint a legnagyobb baj a korabeli adatok gyenge minőségével van.

A kutatók 2 718 napnyi égboltfotót vizsgáltak, és 310 éjszakán azonosítottak tranziens eseményeket, egyes napokon akár 4 528 felvillanást is. Elemzésük szerint ezek 45%-kal nagyobb arányban jelentek meg az atomteszteket követő 24 órában, és minden plusz UFO-bejelentés 8,5%-kal növelte a villanások számát.

Egyes tudósok úgy vélik, a nukleáris robbantások során a légkörbe kerülő fém- és radioaktív részecskék is okozhatnak rövid fényjelenségeket. A tanulmány szerzői szerint azonban ezek inkább elmosódott foltokként, nem pedig éles pontokként jelennének meg. Más kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a régi fotólemezek hibái – porszemek, karcolások, emulziós sérülések – is könnyen kelthetnek olyan mintázatot, amely megtévesztő rendeződést mutat.