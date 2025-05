Rejtélyes üzeneteket kapunk az űrből: a kutatók is teljesen tanácstalanok

A csillagászok megdöbbentő felfedezést jelentettek be, egy titokzatos űrobjektumot, amely 44 perces időközönként két percig rádióhullámokat és röntgensugarakat bocsát ki. A Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) kutatói egy széleskörű tudományos együttműködés eredményeként számoltak be, egy szerintük új típusú kozmikus jelenségről. A kutatócsoport azonban bevallotta, hogy teljesen tanácstalanok azzal kapcsolatban, mi is lehet valójában az ASKAP J1832-0911 néven ismert objektum.

Az űrből érkező jelek megfejtésére már előálltak néhány teóriával a kutatók, de pontos választ még ők sem tudnak mondani. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Jelenleg nincs egyértelmű magyarázat arra, mi okozza ezeket a jeleket, vagy miért kapcsolódnak be és ki ilyen hosszú, szabályos és szokatlan időközönként. Ez az objektum teljesen eltér minden eddig látott jelenségtől

– közölte a tanulmány vezető szerzője, Dr Ziteng Wang.

Az ASKAP rádiótávcső segítségével, az Ausztráliában őslakos, Wajarri nép földjén működő obszervatóriumban fedezték fel az objektumot, amely 44 percenként aktiválódik, és pontosan két percig bocsát ki jeleket. Ráadásul a NASA Chandra röntgenteleszkópja véletlenül ugyanazt az égteret figyelte meg ekkor, így először sikerült egy ilyen égitestből egyszerre rádió- és röntgen-sugárzás jeleit is azonosítani.

Felfedezni, hogy ASKAP J1832-0911 röntgensugarakat is kibocsát, olyan érzés volt, mintha tűt találtunk volna a szénakazalban.

– tette hozzá Dr Wang.

Bár pontos magyarázat nincsen arra, hogy honnan érkeznek a jelek a kutató szerint, az ASKAP J1831-0911 lehet egy magnetár, ami egy elhalt csillag magja, amely rendkívül erős mágneses mezővel rendelkezik, vagy akár egy kettős csillagrendszer is, amelyben az egyik komponens egy erősen mágneses fehér törpe, ami egy alacsony tömegű csillag, élete végső szakaszában.

Még ezek az elméletek sem magyarázzák meg teljesen, amit megfigyelünk. Ez a felfedezés akár egy újfajta fizikai jelenségre vagy a csillagfejlődés eddig ismeretlen modelljeire is utalhat.

A kutatók most abban bíznak, hogy a rádió- és röntgensugárzás együttes vizsgálata segíthet újabb hasonló objektumok azonosításában, és talán közelebb kerülhetünk annak megértéséhez, milyen erők működnek az űr távoli területein – írta a Daily Star.