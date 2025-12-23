Fénytraktoros felvonulással zárult Siklóson az adventi programsorozat

Advent utolsó vásárnapján rendezték meg Siklóson a rendhagyó jótékonysági eseményt. A fénytraktoros felvonulás december 22-én fél négykor indult Máriagyűdről, a bazilika alatti parkolóból. A 31 feldíszített munkagép útja Siklósra a Posta parkba vezetett.

Az adventi fénytraktoros felvonulás célja az volt, hogy ünnepi fényekkel és díszítéssel hirdessék a karácsony közeledtét. Fotó: Siklós város

Ünnepi díszbe öltöztek a traktorok

Az eseményt a Baranyai Traktorosok Egyesülete szervezte. Azonkívül, hogy a karácsonyi időszakban szívet melengető látványt nyújtottak az ünnepi díszbe öltöztetett munkagépek. A felvonulás jó ügyet is szolgált, hiszen a szajki Fogadj el Alapítványnak gyűjtöttek.

A megyei szintű összefogásban összesen öt település vett részt, ezek közül az egyik Siklós volt. Nagyon büszke vagyok a városunkra, mert nagyon sokan álltak a kezdeményezés mellé. A cél az volt, hogy segítsünk az Alapítványnak, hogy el tudják kezdeni a gondozottjaik számára a lakhatás kialakítását. A megmozdulást összesen öt településen rendeztük meg és összesen 1450000 forintot gyűjtöttünk össze

– mondta el a Borsnak Sáfárikné Katona Ildikó, az egyesület elnöke, aki hozzátette, hogy Siklóson a 31 feldíszített traktor felvonulása az adventi időszak fénypontja volt. Az utak mentén és a városközpontban is sokak kísérték figyelemmel a fantasztikus látványt nyújtó eseményt, amit második alkalommal rendeztek meg a városban.

A traktorok egyedi megjelenése ötvözte a hagyományokat és az advent hangulatát Fotó: Siklós város

Az adventi fénytraktoros felvonulás célja az volt, hogy ünnepi fényekkel és díszítéssel hirdessék a karácsony közeledtét. A konvoj útja nemcsak a résztvevőknek, hanem az út mentén várakozó érdeklődőknek is különleges élményt nyújtott, hiszen a traktorok egyedi megjelenése egyszerre idézi meg a hagyományokat és az advent hangulatát

– mondta el lapunknak Riegl Gábor, Siklós polgármestere, aki bízik benne, hogy az esemény hagyománnyá válik a településükön.