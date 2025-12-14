Tisza-adócsomag megszorításokkal – Bohár Dániel izgalmas olvasmányajánlója következik!

Bohár Dániel influenszer amikor csak tud, részt vesz a Háborúellenes Gyűléseken. Nem volt ez másként december 13-án szombaton sem, amikor Mohácson került megrendezésre az esemény. Így a népszerű influenszerrel a Borsnak is sikerült beszélgetnie. Bohár Dániel a háborúval és a Tisza-adóval kapcsolatos meglátásai mellett egy elsőre talán bonyolult, de igen izgalmas olvasnivalót is ajánlott nekünk.
Bohár Dániel kifejtette: nagyon fontos, hogy a patrióta, békeszerető magyar emberek nyíltan kiálljanak a béke mellett és a háború ellen.
Ez egyértelmű üzenet a nyugati világnak is, ahol sokan már szinte háborús lázban égnek: Európában igenis van egy ország, amely a béke oldalán áll. Ezért vagyok itt.
Az influenszer a NATO főtitkár nyilatkozatával kapcsolatban, miszerint öt éven belül olyan háború jöhet Európában, amilyet nagyapáink, dédapáink éltek át, azt mondta:
Szerintem ez egy rendkívül felelőtlen kijelentés volt. Ezek olyan mondatok, amelyeket senkitől sem akarunk hallani – pláne nem a NATO főtitkárától. Ezek nem segítik a békét, sőt, inkább félelmet keltenek.
Bohár Dániel ezután izgalmas olvasnivalót ajánlott:
Mindenkink ajánlom, hogy olvassa el a Tisza-csomagot, ami kiszivárgott. 667 oldal tudom, de megéri. Én elolvastam. Nagyon izgalmas: az anyag szépen végigveszi, hogy milyen megszorításokat terveznek. Így mindenki pontosan látni fogja, mit kínál a Tisza Párt a magyar választóknak.
