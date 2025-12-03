Álmában hunyt el egy terhes anyuka - 18 hónapos kislányát hagyta hátra

Teljesen összetört egy család, miután álmában elhunyt egy terhes brit anyuka, mindössze 22 évesen. Elmondásuk szerint a fiatal nő jó egészségnek örvendett, és már várta második gyermeke érkezését.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a terhes anyuka. / Fotó: GoFundMe

Még mindig nem tudja a család a terhes anyuka halálának pontos okát

Charlie Comer 20 hetes terhesen, némi reggeli rosszullét ellenére jól volt. Édesanyja, a 42 éves Carrie Burns elárulta, hogy lányának korábban voltak problémái, de azóta mindent megváltoztatott, és jelentősen javult a mentális egészsége. Hozzátette, hogy a fiatal édesanya szinte teljesen kivirágzott, és már várta kisfia érkezését, akinek az Arlo nevet választotta ki. Azonban október 13-án Charlie lefeküdt aludni, és soha többé nem kelt fel.

A lányom nagyon hirtelen hunyt el, teljesen váratlanul. Vasárnap este lefeküdt, nem érezte magát túl jól, és soha többé nem ébredt fel.

- mondta Carrie.

A boncolás nem tudta megállapítani a fiatal édesanya halálának pontos okát, így most a család további vizsgálatok eredményére vár.

A boncolás nem mutatott ki semmit. Charlie majdnem 20 hetes terhes volt, és nagyon rosszul volt reggel. Aztán vasárnap nem érezte magát túl jól, előző este evett egy kis sült krumplit, és azt gondolta, hogy az étel kicsit gyanús.

- tette hozzá édesanyja.

Tragikus halálával Charlie 18 hónapos lányát, Remit hagyta hátra, aki a család elmondása szerint még nem érti pontosan mi történt.

Remi az apjával él. Hetente néhányszor látjuk, ami jó. Nagyon hasonlít az anyjára, szinte a hasonmása. Túl fiatal ahhoz, hogy megértse, mi történt.

A család most mindent megtesz, hogy megőrizzék a fiatal anya emlékét.

Charlieval együtt sajnos kisfia is meghalt, azonban Carrie mindent megtesz, hogy együtt maradhassanak.

Azt kértük, hogy a baba vele maradjon. Mivel boncolásra volt szüksége, megkérdeztük, hogy megtarthatják-e a babát épségben. Elküldték Southamptonba egy speciális boncolásra, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a baba Charlie testében van.

A család nehezen birkózik meg a gyásszal annak fényében, hogy még mindig nem tudják, mi okozta a fiatal halálát.

Végre azzá az emberré vált, aki mindig is lenni szeretett volna. Szívszorító elveszíteni őt és a kisbabáját, Arlót.

- tette hozzá édesanyja.