Sokáig küzdött, most elhunyt a szörnyű balesetben lebénult fiatal focista

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 08:15
Csupán 17 évesen bénult le egy szörnyű balesetben a focista, majd éveken át küzdött, hogy felépüljön. Bár családja és barátai mindent megtettek rehabilitációja érdekében, az ígéretes játékos balesete után 9 évvel életét vesztette.

26 évesen hunyt el Ellis Robinson, a Rochdale FC akadémia korábbi játékosa. A fiatal focista 2016-ban, edzés közben egy szörnyű baleset után lebénult, majd állapota az évek során jelentősen romlásnak indult.

Több évnyi küzdelem után hunyt el a fiatal focista
Fotó: GoFundMe

Egykori klubja jelentette be a gyászhírt

Rengeteg ember tisztelgett az elhunyt focista emléke előtt, miután volt klubja megosztotta a gyászhírt.

A Rochdale FC szomorúan értesült korábbi akadémiai játékosunk, Ellis Robinson haláláról. Ellis súlyos gerinc- és nyaksérüléseket szenvedett 2016-ban egy baleset következtében, miközben szeretett sportágát űzte.

- írták X-oldalukon.

Az egykori klub részvétét fejezte ki a fiatal családjának és barátainak, valamint egy adománygyűjtést is megosztott.

Habár az élet a legnehezebb lapokat osztotta ki neki, Ellis és mindenki körülötte igyekezett a legtöbbet kihozni abból az életből, amit együtt kaptunk.

- olvasható a fiatal számára szervezett adománygyűjtő oldalon.

Ryley Shaw, aki a gyűjtést szervezte, azt is megígérte, hogy egy bokszmeccset fog vívni a Elis tiszteletére. Hozzátette, hogy a befolyó összeget a temetésre fordítja.

Mindent megtett a család a fiatal focista felépüléséért

Ellis mindössze 17 éves volt, amikor egy mérkőzés során egy másik játékos rázuhant, és súlyos gerincsérülést szenvedett. A manchesteri Oldhamből származó tinédzser teljesen elvesztette minden érzékét a mellkasa alatt, és később küzdött azért, hogy visszanyerje járóképességét. Egy nyolcórás, embert megpróbáló műtéten is átesett, hogy helyreállítsák a balesetben megsérült csigolyáit.

Ellis nehéz időszakon ment keresztül a februári futballbalesete óta, és bár nem tudtuk meg, hogy újra képes lesz-e járni vagy sem, a szeretettel és támogatással továbbra is pozitívak maradunk, amíg Ellis talpra nem áll.

- mondta édesanyja, Lisa Robinson még a 2016-os baleset után.

Ellis, aki édesanyjával és öccsével, Oliverrel élt együtt, ígéretes fiatal sztár volt, aki a Rochdale-nél játszott, majd sport szakon kezdett tanulni az Oldham College-ban.

Balesete után családja több gyűjtést is szervezett, hogy segítsék rehabilitációját, most azonban fel kell dolgozniuk a veszteséget - írta a The Sun.

 

