Hólyaggal ment a kórházba, láb nélkül tért haza a férfi

Háziorvosát kereste fel egy férfi egy folyamatosan visszatérő hólyag miatt a lábujján, 24 órával később azonban már láb nélkül kezdett új életet.

Hólyag miatt amputálták Mike lábát (fotó: GoFundMe)

A 43 éves Mike Jones most bizonytalan jövővel néz szembe a karácsony közeledtével, megosztotta az elmúlt hónapban átélt egészségügyi sokkot.

Hólyagja súlyosabb volt mint gondolta

Mike kezdetben azért kért orvosi segítséget, mert a lábujján lévő hólyag nem gyógyult. A vizsgálatok azonban súlyos fertőzést mutattak ki, amely a csontra is átterjedt, így elkerülhetetlenné vált a láb sürgős, térd alatti amputációja.

Amikor megkérdezték, hogyan boldogul, így válaszolt:

Jól vagyok… hatalmas sokk volt a szervezetem számára, de ahogy jön, megbirkózom vele. Most itthon vagyok, szóval alkalmazkodom egy teljesen új életmódhoz.

Mike szerint mentálisan erős ember, és bár az utolsó kórházi látogatása igazi forgószél volt, elmondta, hogyan fogadta el, hogy a történteken már nem tud változtatni.

Azzal foglalkozom, ami előttem van, nem azzal, ami mögöttem, és a felépülésre, valamint az alkalmazkodásra koncentrálok.

A műtét előtt a Crawley-ból származó Mike aktív életet élt, és biztonsági tanácsadóként járta az országot.

Először akkor vette észre, hogy valami nincs rendben, amikor sportcipője feltörte a lábát. Cukorbetegsége miatt nem mindig érzékelte a problémát, a hólyag azonban folyamatosan visszatért, és a lábujjai bedagadtak.

Röntgenfelvételeket készítettek, és megállapították, hogy a fertőzés elérte a csontokat. Nem maradt más választás, mint az amputáció.

A beavatkozást december 11-én végezték el. Azóta Mike egyre jobban boldogul, ám szerettei számára még mindig nehéz feldolgozni mindazt, ami vele történt - írja a Daily Star.