„Füzővel és járássegítővel táncol az egészségesek között” – Rebeka jótékonysági koncertje óriási sikert aratott

A 7 éves Vasók Rebeka izgatottan készült élete első iskolai jótékonysági koncertjére. Napokon át lelkesen énekelt, táncolt, gyakorolt, hiszen számára a fellépés örömöt, közösséget és játékot jelentett. Azt azonban nem sejtette, hogy azon az estén a reflektorfény nemcsak a színpadra, hanem rá is irányul majd, egészen más okból, mint gondolta. Mutatjuk Rebeka jótékonysági koncertje hogyan alakult!

Rebeka jótékonysági koncertje hatalmas sikert aratott. A kislány nem tudta, hogy részben neki is rendezték, meglepetés volt. (Fotó: olvasói) Rebeka újabb előadásra készül az egészséges gyerekekkel karöltve, a kölyök dance a TDC (Tini Dance Center) táncgálájára. A kislány egészségesekkel együtt táncol és szórakozik.

„Úgy meglepődött, fülig ért a mosolya” - Rebeka jótékonysági koncertje

A székelyhídi kislány nyitott gerinccel született, és már élete első napján életmentő műtéten esett át. Azóta számos orvosi beavatkozáson van túl, és a jövőben is további kezelések várnak rá. Bár mozgásában akadályozott, fűzőt és járássegítőt használ, mentálisan teljesen egészséges, vidám, kíváncsi és rendkívül kitartó gyerek.

A koncert közben derült ki a megható titok: az eseményt részben azért szervezték, hogy segítséget nyújtsanak Rebekának és családjának a további kezelésekhez. Amikor ez eljutott hozzá, a mindig mosolygós kislány arca még fényesebben ragyogott fel. A közönség soraiban sokan könnyeikkel küszködtek – nem a sajnálat, hanem az őszinte meghatottság miatt.

Ezen az estén nem a betegséget láttam, hanem a boldog gyerekemet. Ennél nagyobb ajándék nincs egy anyának

– mondja Rebeka édesanyja, Vasók Adrien Bianka.

Szavai egyszerre hordoznak fájdalmat és végtelen hálát.

Mintha csak tegnap ringattam volna a karomban, ma pedig már egy okos, csupa szív nagylány néz vissza rám. Ha egyszer könyvet írna az eddigi életéről, biztos vagyok benne, sokan olvasnák és tanulnának belőle.

– teszi hozzá Adrien.

Ma pedig Rebekának újabb előadása volt az egészséges gyerekekkel karöltve. Mégpedig a Kölyök Dance a TDC (Tini Dance Center) táncgála.

Annyira büszke vagyok rájuk, hogy ilyen odaadással és szeretettel táncolnak – látni a mosolyt az arcukon mindent megér

– mondja egy anyuka.

Az ünnepi hangulat, a varázslatos pillanatok és a gyerekek üzenete, hogy „Őrízd az álmod, míg élsz”, garantáltan meghitt perceket ígért a közönségnek.