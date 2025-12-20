„Füzővel és járássegítővel táncol az egészségesek között” – Rebeka jótékonysági koncertje óriási sikert aratott

A 7 éves Vasók Rebeka izgatottan készült élete első iskolai jótékonysági koncertjére. Napokon át lelkesen énekelt, táncolt, gyakorolt, hiszen számára a fellépés örömöt, közösséget és játékot jelentett. Azt azonban nem sejtette, hogy azon az estén a reflektorfény nemcsak a színpadra, hanem rá is irányul majd, egészen más okból, mint gondolta. Mutatjuk Rebeka jótékonysági koncertje hogyan alakult!
A székelyhídi kislány nyitott gerinccel született, és már élete első napján életmentő műtéten esett át. Azóta számos orvosi beavatkozáson van túl, és a jövőben is további kezelések várnak rá. Bár mozgásában akadályozott, fűzőt és járássegítőt használ, mentálisan teljesen egészséges, vidám, kíváncsi és rendkívül kitartó gyerek.
A koncert közben derült ki a megható titok: az eseményt részben azért szervezték, hogy segítséget nyújtsanak Rebekának és családjának a további kezelésekhez. Amikor ez eljutott hozzá, a mindig mosolygós kislány arca még fényesebben ragyogott fel. A közönség soraiban sokan könnyeikkel küszködtek – nem a sajnálat, hanem az őszinte meghatottság miatt.
Ezen az estén nem a betegséget láttam, hanem a boldog gyerekemet. Ennél nagyobb ajándék nincs egy anyának
– mondja Rebeka édesanyja, Vasók Adrien Bianka.
Szavai egyszerre hordoznak fájdalmat és végtelen hálát.
Mintha csak tegnap ringattam volna a karomban, ma pedig már egy okos, csupa szív nagylány néz vissza rám. Ha egyszer könyvet írna az eddigi életéről, biztos vagyok benne, sokan olvasnák és tanulnának belőle.
– teszi hozzá Adrien.
Ma pedig Rebekának újabb előadása volt az egészséges gyerekekkel karöltve. Mégpedig a Kölyök Dance a TDC (Tini Dance Center) táncgála.
Annyira büszke vagyok rájuk, hogy ilyen odaadással és szeretettel táncolnak – látni a mosolyt az arcukon mindent megér
– mondja egy anyuka.
Az ünnepi hangulat, a varázslatos pillanatok és a gyerekek üzenete, hogy „Őrízd az álmod, míg élsz”, garantáltan meghitt perceket ígért a közönségnek.
Rebeka története nem a betegségről szól, hanem az erőről, a kitartásról és arról, hogyan lehet a legnehezebb helyzeteket is mosollyal, bátorsággal végigcsinálni. Az iskolai koncert pedig nemcsak egy jótékonysági esemény volt, hanem bizonyíték arra, hogy egy közösség szeretete képes valódi csodákat tenni.
