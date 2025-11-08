Mindkét lábát elveszítette, mégsem adta fel soha Csikó: "Egyszerre kezdtem el sírni és nevetni"

Eseményekben dús élet van Vitéz István Csikó mögött. A férfi Tiszagyulaházán nőtt fel, majd Kazahsztánban, Tengizben dolgozott két évet. Amit németországi és franciaországi munka követett, ahová már motorral ment ki dolgozni.

Csikó élete az újrakezdésről szól Fotó: olvasói fotó

Ezekbe az országokba már motorral mentem ki. Egész Európát végig motoroztam, Dániától egész Spanyolországig. Az első nagy balesetem Franciaországban La Ciotat-ban volt 2007. április 7.-én. Egy milliomos jachtját építettük. Munka után motorral mentem haza, mikor egy idős hölgy elém fordult autóval. Ekkor veszítettem el a jobb lábamat sípcsontközéptől. Az ütközés következtében annyira roncsolódott, hogy amputálni kellett

– emlékszik vissza Vitéz István, akire ekkor fél év rehabilitáció várt, melynek során műlábat is kapott.

Mikor magamhoz tértem, vettem észre, hogy elveszítettem a lábam. Egyszerre kezdtem el sírni és nevetni. Adrenalinfüggő vagyok és az életem része a motorozás, ezért attól rettegtem, hogy többé nem ülhetek. Szerencsére nem így lett

– emlékszik vissza István akit 2018-ban újabb szerencsétlenség ért. Ekkor azonban ő hibázott. Aggtelek felé elnézett egy kanyart, és a csaknem három mázsás motor felcsavarodott egy oszlopra, majd Csikóra esett és levágta a másik lábát is.

Csikó mindig talál magának újabb célt Fotó: olvasói fotó

Csikó élete az újrakezdésekről szól

A férfi még ekkor sem adta fel. Az örök optimista István igyekszik mindenkinek utat mutatni és energiát adni.

Az embereket arra biztatom, merjék megvalósítani az álmaikat. Én miután 2019-ben rátaláltam Aaron Whels-re a WCMX atyára Angliába Wellsbe utaztam, és csináltattam egy extrém kerekesszéket, ami az útiköltséggel együtt közel két és fél millió forintba került. Ezzel folytattam a pályafutásomat. Bár elvesztettem mindkét lábam, mégsem nem adtam fel! Ezért is remélem, hogy nem csak elrettentő példának vagyok jó. Mivel extrémsport-rajongó vagyok, mindenben keresem a különlegeset, az adrenalinlöket új forrását és azt is, hogyan tudom boldoggá tenni, hogyan tudom segíteni az embertársaimat

– folytatja Csikó, akiben ekkor fogalmazódott meg a palacsintasütő gép ötlete, amely ötszáz darab palacsintát süt le óránként.

Továbbgondoltam, terveztem, fejlesztettem, bütyköltem. Több mint 2000 munkaóra alatt készült el a két prototípus és körülbelül másfél év alatt megvalósítottam a „végtelen hosszú” palacsintát sütő gépemet

– zárja a beszélgetést István, aki a kitartásával példát szeretne mutatni a sorstársainak. Csikó bebizonyította, hogy mindig fel lehet állni a padlóról.