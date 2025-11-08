Mindkét lábát elveszítette, mégsem adta fel soha Csikó: "Egyszerre kezdtem el sírni és nevetni"

Eseményekben dús élet van Vitéz István Csikó mögött. A férfi Tiszagyulaházán nőtt fel, majd Kazahsztánban, Tengizben dolgozott két évet. Amit németországi és franciaországi munka követett, ahová már motorral ment ki dolgozni.
Ezekbe az országokba már motorral mentem ki. Egész Európát végig motoroztam, Dániától egész Spanyolországig. Az első nagy balesetem Franciaországban La Ciotat-ban volt 2007. április 7.-én. Egy milliomos jachtját építettük. Munka után motorral mentem haza, mikor egy idős hölgy elém fordult autóval. Ekkor veszítettem el a jobb lábamat sípcsontközéptől. Az ütközés következtében annyira roncsolódott, hogy amputálni kellett
– emlékszik vissza Vitéz István, akire ekkor fél év rehabilitáció várt, melynek során műlábat is kapott.
Mikor magamhoz tértem, vettem észre, hogy elveszítettem a lábam. Egyszerre kezdtem el sírni és nevetni. Adrenalinfüggő vagyok és az életem része a motorozás, ezért attól rettegtem, hogy többé nem ülhetek. Szerencsére nem így lett
– emlékszik vissza István akit 2018-ban újabb szerencsétlenség ért. Ekkor azonban ő hibázott. Aggtelek felé elnézett egy kanyart, és a csaknem három mázsás motor felcsavarodott egy oszlopra, majd Csikóra esett és levágta a másik lábát is.
A férfi még ekkor sem adta fel. Az örök optimista István igyekszik mindenkinek utat mutatni és energiát adni.
Az embereket arra biztatom, merjék megvalósítani az álmaikat. Én miután 2019-ben rátaláltam Aaron Whels-re a WCMX atyára Angliába Wellsbe utaztam, és csináltattam egy extrém kerekesszéket, ami az útiköltséggel együtt közel két és fél millió forintba került. Ezzel folytattam a pályafutásomat. Bár elvesztettem mindkét lábam, mégsem nem adtam fel! Ezért is remélem, hogy nem csak elrettentő példának vagyok jó. Mivel extrémsport-rajongó vagyok, mindenben keresem a különlegeset, az adrenalinlöket új forrását és azt is, hogyan tudom boldoggá tenni, hogyan tudom segíteni az embertársaimat
– folytatja Csikó, akiben ekkor fogalmazódott meg a palacsintasütő gép ötlete, amely ötszáz darab palacsintát süt le óránként.
Továbbgondoltam, terveztem, fejlesztettem, bütyköltem. Több mint 2000 munkaóra alatt készült el a két prototípus és körülbelül másfél év alatt megvalósítottam a „végtelen hosszú” palacsintát sütő gépemet
– zárja a beszélgetést István, aki a kitartásával példát szeretne mutatni a sorstársainak. Csikó bebizonyította, hogy mindig fel lehet állni a padlóról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.