Az amerikai Michael Carbonara ma már tehetős üzletember és floridai kongresszusi jelölt, de fiatalkorában messze nem így indult az élete. A most 42 éves vállalkozó saját elmondása szerint „teljesen le volt égve”, és 18 évesen építkezéseken dolgozott, hogy éppen meg tudjon élni, most viszont dollármilliomos.

Michael Carbonara segédmunkásból vált végül dollármilliomossá Fotó: YouTube

Segédmunkásból milliomos

Első munkáját 16 évesen kapta egy étterem konyhájában, minimálbérért. A középiskola után, 2001-ben már építkezéseken dolgozott a nyári hőségben, gyakran kimerülésig. Heti 40 órát dolgozott, de alig keresett annyit, hogy hónap végére is maradjon valami. Húszas évei elején egy autószerelő műhelyben is eltöltött egy évet.

Bár élvezte a kétkezi munkát és jó közösség vette körül, valami többre vágyott. 2005-ben sikerült megszereznie első irodai állását a Philliber Research Associates-nél. Itt tanulta meg az üzleti világ alapjait, amelyek később lehetővé tették számára, hogy 2011-ben elindítsa saját digitális banki platformját, az Ibanerát. A vállalkozás sikerével vált milliomossá.

„18 évesen még építkezésen dolgoztam és egy fillérem sem volt – ma már milliomosként élek”

Ma már heti 60 órát dolgozik, kevés szabadidővel. Bár stabil életet teremtett családjának, néha hiányzik neki a klasszikus 9-től 5-ig tartó munkarend:

„Az ember többet élhet, ha ki tud lépni a munkából délután. Nekem ez már ritkán adatik meg.”

Sikerétől függetlenül azt mondja, nem lett anyagias:

„Nem a pénzt hajtom. A pénz csak egy eszköz. A cél mindig az, hogy valamit megalkossak.”

Ha bekerül a kongresszusba, azt ígéri, saját tapasztalataiból indul ki: dolgozott konyhán, építkezésen, műhelyben és irodában. Úgy véli, ez a sokrétű háttér segítheti abban, hogy valódi gazdasági lehetőségeket teremtsen az embereknek, írja a Daily Star.