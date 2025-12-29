5 perc választotta el a sorsától: ágyban maradt, így megúszta a tragédiát

Megúszta a tragédiát az a nő, aki kutyasétáltatás helyett inkább arra szavazott: még egy kicsit lustálkodik és ágyban marad. Ha akkor mégsem enged a kényelemnek, alighanem 5 perccel később épp akkor lépett volna ki az ajtón, amikor egy autó csapódott teljes erővel a verandájukba.

Megúszta a tragédiát, ám a károkat nem

Fotó: YouTube/19 News

Megúszta a tragédiát, de csak csodával határos módon

Egy ohiói nő szerencsésen megúszta a katasztrófát, miután karácsony reggelén egy autó belerohant a házába, majd elhajtott. A Cleveland 19-nek adott interjúban Yomayra Morales elmondta, hogy ő és férje december 25-én, csütörtökön helyi idő szerint hajnali 3 körül ütközést hallottak. Kimentek, és látták, hogy hatalmas kár keletkezett a tornácon, az autójukon és a szemetesládáikon. Visszanézték a biztonsági kamera felvételeit, amelyen egy autó nagy sebességgel haladt, majd felhajtott a járdára, és nekicsapódott a házaspár házának.

Hét másodperc alatt ment neki az autómnak, a házamnak, majd elhajtott

– mondta, hozzátéve: alig öt perccel a baleset előtt még azon gondolkozott, hogy elviszi kutyáit sétálni. Ha valóban elindul, akkor a becsapódás pillanatában pont a verandán tartózkodott volna. Morales elmondta, hogy „hála Istennek” aznap éjjel ágyban maradt, de mélyen megrázta az eset.

Ez nagyon megrázó. Nem tudok aludni. Három nap alatt csak hat órát aludtam

– jelentette ki.

Az incidens tönkretette Morales egyetlen járművét, és a lapnak elmondta, hogy most próbálja kitalálni, hogyan szerezzen pénzt az autó pótlására és a házában keletkezett károk javítására – olvasható a PEOPLE magazin cikkében.