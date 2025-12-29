Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 perc választotta el a sorsától: ágyban maradt, így megúszta a tragédiát

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 16:30
balesetkutyasétáltatás
Hatalmas robajra lett figyelmes egy házaspár, akinek a házába egy autó csapódott.

Megúszta a tragédiát az a nő, aki kutyasétáltatás helyett inkább arra szavazott: még egy kicsit lustálkodik és ágyban marad. Ha akkor mégsem enged a kényelemnek, alighanem 5 perccel később épp akkor lépett volna ki az ajtón, amikor egy autó csapódott teljes erővel a verandájukba. 

Megúszta a tragédiát, ám a károkat nem, és nem is tudja, hogyan fogja mindezt fedezni
Megúszta a tragédiát, ám a károkat nem
Fotó: YouTube/19 News

Megúszta a tragédiát, de csak csodával határos módon

Egy ohiói nő szerencsésen megúszta a katasztrófát, miután karácsony reggelén egy autó belerohant a házába, majd elhajtott. A Cleveland 19-nek adott interjúban Yomayra Morales elmondta, hogy ő és férje december 25-én, csütörtökön helyi idő szerint hajnali 3 körül ütközést hallottak. Kimentek, és látták, hogy hatalmas kár keletkezett a tornácon, az autójukon és a szemetesládáikon. Visszanézték a biztonsági kamera felvételeit, amelyen egy autó nagy sebességgel haladt, majd felhajtott a járdára, és nekicsapódott a házaspár házának. 

Hét másodperc alatt ment neki az autómnak, a házamnak, majd elhajtott

– mondta, hozzátéve: alig öt perccel a baleset előtt még azon gondolkozott, hogy elviszi kutyáit sétálni. Ha valóban elindul, akkor a becsapódás pillanatában pont a verandán tartózkodott volna. Morales elmondta, hogy „hála Istennek” aznap éjjel ágyban maradt, de mélyen megrázta az eset. 

Ez nagyon megrázó. Nem tudok aludni. Három nap alatt csak hat órát aludtam

– jelentette ki.

Az incidens tönkretette Morales egyetlen járművét, és a lapnak elmondta, hogy most próbálja kitalálni, hogyan szerezzen pénzt az autó pótlására és a házában keletkezett károk javítására – olvasható a PEOPLE magazin cikkében.  

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu