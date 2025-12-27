Megszakad a szív: árva lett egy 3 éves kisfiú, a teljes családját elvesztette a borzalmas balesetben

Egy négytagú család egy karácsonyi buliból tartott hazafelé Texasban, amikor frontálisan ütköztek egy ittas sofőrrel. A család három tagja meghalt.
A tragikus baleset december 20-án, hajnali 2 óra körül történt, és a Rodriguez család szinte minden tagjának életét követelte, miközben hazafelé tartottak egy Fort Bend-i karácsonyi ünnepségről – közölte a Fort Bend-i seriffhivatal.
A 27 éves Lizbeth Rodriguez Contreras és az ötéves Camila Peña a helyszínen meghalt. A hároméves fiút, Diego Gael Pena Rodriguezt és apját, a 26 éves Diego Peña Jr. Zarate-t mentőhelikopterrel szállították kórházba. Tragikus módon az apa nem élte túl, a most már árva gyermek stabil, de kritikus állapotban van.
A 27 éves Majesti Faith Lee-t letartóztatta a rendőrség, és ittasan elkövetett emberölés, valamint egy rendbeli ittas testi sértés vádjával indult ellene eljárás. A Mirror US beszámolója szerint a Harris megyei család az ünnepi összejövetelükről észak felé tartott, amikor Lee a menetiránnyal szemben haladva nekiment a család autójának.
A hatóságok megerősítették, hogy az alkohol szerepet játszott a pusztító balesetben. Lee-t helikopterrel szállították kórházba, ahol sérülései nem voltak életveszélyesek – áll a sajtóközleményben.
Eric Fagan, Fort Bend megye seriffje azt mondta: „Szívünkben együtt érzünk a családdal, mivel elképzelhetetlen veszteséget élnek át. Ez a tragédia fájdalmas emlékeztető arra, hogy milyen gyorsan megváltozhatnak az életek, ha ittasan vezetünk, és miért olyan fontos a felelős döntések meghozatala a volán mögött.”
Lizbeth és Diego testvérei létrehoztak egy GoFundMe oldalt, hogy támogassák az árva fiút és ki tudják fizetni az orvosi számlákat.
„Lizbeth és Diego világa a gyermekeik körül forgott, ami nyilvánvaló volt, mivel fiatal családjuk elválaszthatatlan volt” – áll a GoFundMe oldalon. „Diego mindig elmesélte, hogy emlékszik arra a pillanatra, amikor megváltozott az élete, amikor megtudta, hogy apa lesz. Nagy büszkeséggel töltötte el, hogy Lizbeth mellett lehetett és gondoskodhatott fiatal családjukról.”
Lizbeth imádott anyukája lenni kicsinyített énjének, Camilának, és a hároméves kisfiának – árulta el az adománygyűjtő.
„Camilának olyan ragályos mosolya volt, hogy lehetetlenné tette volna, hogy rossz napod legyen, ha vele vagy” – tette hozzá a GoFundMe oldal. A GoFundMe oldal majdnem elérte a 100 000 dolláros célösszeget. Lee óvadékát 1 050 000 dollárban szabták meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.