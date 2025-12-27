Megszakad a szív: árva lett egy 3 éves kisfiú, a teljes családját elvesztette a borzalmas balesetben

Egy négytagú család egy karácsonyi buliból tartott hazafelé Texasban, amikor frontálisan ütköztek egy ittas sofőrrel. A család három tagja meghalt.

A Rodriguez család - csak a kisfiú maradt életben - Fotó: GoFundMe

A tragikus baleset december 20-án, hajnali 2 óra körül történt, és a Rodriguez család szinte minden tagjának életét követelte, miközben hazafelé tartottak egy Fort Bend-i karácsonyi ünnepségről – közölte a Fort Bend-i seriffhivatal.

A 27 éves Lizbeth Rodriguez Contreras és az ötéves Camila Peña a helyszínen meghalt. A hároméves fiút, Diego Gael Pena Rodriguezt és apját, a 26 éves Diego Peña Jr. Zarate-t mentőhelikopterrel szállították kórházba. Tragikus módon az apa nem élte túl, a most már árva gyermek stabil, de kritikus állapotban van.

A 27 éves Majesti Faith Lee-t letartóztatta a rendőrség, és ittasan elkövetett emberölés, valamint egy rendbeli ittas testi sértés vádjával indult ellene eljárás. A Mirror US beszámolója szerint a Harris megyei család az ünnepi összejövetelükről észak felé tartott, amikor Lee a menetiránnyal szemben haladva nekiment a család autójának.

Diego Gael Pena Rodriguez

Fotó: GoFundMe

A hatóságok megerősítették, hogy az alkohol szerepet játszott a pusztító balesetben. Lee-t helikopterrel szállították kórházba, ahol sérülései nem voltak életveszélyesek – áll a sajtóközleményben.

Eric Fagan, Fort Bend megye seriffje azt mondta: „Szívünkben együtt érzünk a családdal, mivel elképzelhetetlen veszteséget élnek át. Ez a tragédia fájdalmas emlékeztető arra, hogy milyen gyorsan megváltozhatnak az életek, ha ittasan vezetünk, és miért olyan fontos a felelős döntések meghozatala a volán mögött.”

Lizbeth és Diego testvérei létrehoztak egy GoFundMe oldalt, hogy támogassák az árva fiút és ki tudják fizetni az orvosi számlákat.

„Lizbeth és Diego világa a gyermekeik körül forgott, ami nyilvánvaló volt, mivel fiatal családjuk elválaszthatatlan volt” – áll a GoFundMe oldalon. „Diego mindig elmesélte, hogy emlékszik arra a pillanatra, amikor megváltozott az élete, amikor megtudta, hogy apa lesz. Nagy büszkeséggel töltötte el, hogy Lizbeth mellett lehetett és gondoskodhatott fiatal családjukról.”