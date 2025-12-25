11 évig küzdöttek, hogy babájuk lehessen: most karácsonyi csodáról beszélnek

Helen és Stephane Delgard tavaly karácsony napján kezdték el lombikprogramjukat. Most, 11 év sikertelen próbálkozás után, már kisfiukkal ünnepelhetik a karácsonyt.

Lombikprogram segítségével ünnepelhet gyermekükkel a házaspár Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A 34 éves Helennek orvosai korábban azt mondták, összetett kórtörténete miatt természetes úton valószínűleg soha nem eshet teherbe. Férjével, a 42 éves Stephane-nal évekig próbálkoztak, mielőtt szakemberhez fordultak. Helen 2024 karácsonyán vette be az első lombikprogramhoz kapcsolódó gyógyszert.

Helen korábban számos vizsgálaton esett át, valamint egy olyan műtéten is, amelynek során a petevezetékei elzáródását próbálták megszüntetni. Segítséget végül a bristoli BCRM meddőségi klinikán kaptak.

Lombikprogram hozta az ünnepi csodát

Idén januárban Helen teherbe esett, kisfiuk, Noah szeptemberben született császármetszéssel, 3100 grammos súllyal. A most 14 hetes baba szüleivel együtt első karácsonyát ünnepli háromtagú családként.

Stephane elmondta: felesége korábban súlyos hasi műtéten esett át, amelynek során a belei nagy részét eltávolították, és akkor azt mondták neki, lehet, hogy soha nem eshet teherbe természetes úton.

Teljesen elkeseredtünk. Helen testvére és sógornője két babának adott életet, akik annyira hasonlítottak Helenre, hogy az már szinte fájt.

A Covid-járvány után további vizsgálatok következtek, majd Helennek újabb műtétre volt szüksége, hogy lezárják a petevezetékeit és optimalizálják a fogamzás esélyeit. Ezt követően vágtak bele a lombikbébi-programba, amely szinte csodával határos módon már az első alkalommal sikerrel járt.

A blasztocisztákat lefagyasztották, majd január végén az egyik kis csodát visszaültették belém, és hihetetlen módon, elsőre teherbe estem

- mesélte Helen a Daily Star-nak.