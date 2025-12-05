„Az emberek szétszednek amiatt, milyen keveset költök a gyerekeimre karácsonykor – de nekem van igazam”

A jelenlegi világgazdaságban nem csoda, hogy sokan igyekeznek minél jobban visszafogni kiadásaikat, pláne a karácsony közeledtével. Nincs ezzel másként egy 28 éves édesanya, Sadie Farren sem, akinek immáron évek óta szokása, hogy kb. 87 ezer forint (200 font) az a maximum, amit gyermekei karácsonyi ajándékára költ összesen. Ezért azonban online támadások érik, mondván túl szigorú ahhoz képest, hogy az ünnepekre készül. Sadie azonban közölte, gyerekei tökéletesen boldogok drága ajándékhalmok nélkül is.

Minden évben maximum 87 ezer forintot költ gyerekei karácsonyi ajándékára Fotó: Pexels / Pexels

Nem kell drága karácsonyi ajándék

Tavaly csak 80 fontot (kb. 35 ezer forintot) költöttem, és idén ennél is kevesebbet, ami engem is meglepett. A gyerekeim nagyon keveset kérnek. A kívánságlistájuk főleg könyvekből, LEGO-ból és kreatív játékokból áll. A legdrágább ajándék idén egy 25 fontos (kb. 11 ezer forintos) közös meglepetés a lányaimnak. Egy tornabár és matrac

- árulta el Sadie, akinek oka van a karácsonyi ajándék limitre: az, hogy nem akar eladósodni az ünnepek miatt.

A költségvetés segít tudatosnak maradni, és nem hagyni, hogy elsodorjon a túlköltés nyomása, amit szerintem sok család érez karácsonykor

- védte meg magát azok után, hogy az interneten sokszor fukarnak nevezik őt emiatt, pláne, hogy van és volt olyan ajándék, amelyet Vinteden vett vagy épp használt cikkeket árusító boltban vásárolt. Erre azonban sokan közölték vele, igazából egész évben van ideje spórolni az ünnepekre, vagy épp azt írták neki, ha nem tudja gyerekeit karácsonykor elkényeztetni, akkor minek vállalt egyáltalán gyereket.

Voltak, akik azt írták, hogy a használt ajándék undorító. Néhányan még a kinézetemet is kritizálták, mondván, láthatóan van pénzem ételre, hajra, körmökre. Ez különösen megnevettetett, mert ritkán csináltatom, és akkor is csak saját kezűleg. Furcsa látni, hogy idegenek ennyire felháborodnak azon, hogyan költöm el a pénzemet a gyerekeimre karácsonykor. De a kommentek nem érdekelnek. Az egyetlen, ami számít az az, hogy a gyerekeim boldogok

- jelentette ki hozzátéve, volt már, hogy adósságba került, mert próbálta őket elhalmozni mindennel, azonban végül a kicsik túlterheltek lettek és a játékok is feledésbe merültek, írja a Mirror.