Szívszaggató: ünneplés helyett virrasztást tartott karácsonykor a rejtélyesen elhunyt Tímea családja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 12:00
T. Tímeát eltűntként keresték, holttestét végül egy vízerőmű vízelvezető árkában találták meg. A 35 éves nő virrasztását karácsonykor, míg temetését karácsony után tartották. A rendőrség nyomoz a rejtélyes haláleset ügyében, azt ugyanis vélhetően nem önkezűség és nem baleset okozta.

Soha nem lesz már ugyan olyan a karácsony az erdélyi T. család számára: ünneplés helyett ők ugyanis legmélyebb gyászban virrasztást, majd temetést tartottak. Mint arról a Bors is beszámolt, december 21-én igencsak különös körülmények között tűnt el Marosvásárhelyről a 35 éves magyar nő, T. Tímea. Bár ezután mindenhol kétségbeesetten keresték, és az utolsó pillanatig reménykedtek benne, hogy előkerül, másnap borzalmas hírt kaptak: Tímea holttestét egy vízerőmű melletti vízelvezető árok mélyén találták meg. A tragikus sorsú nő emlékére szervezett virrasztást karácsonykor tartotta a család, az ünnepek után pedig végső nyugalomra helyezték. Közben a rendőrség is nyomoz: halálát ugyanis nem önkezűség és nem is a véletlen okozta.

Karácsonykor tartották a virrasztást, az ünnepek után helyezték örök nyugalomra Tímeát
Tímea virrasztását karácsonykor, míg temetését az ünnepek után tartotta a gyászoló család
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragédia: ünneplés helyett virrasztott a család karácsonykor

A szénáságyi nőnek már az eltűnését is több furcsaság kísérte: többen is felfigyeltek rá a településen, állítólag egy bolt parkolójából is látták kiballagni, ezután pedig a település egy másik pontján is látni vélték, amint egy domb felé sétál. A rendőrség mellett a család is kereste őt minden lehetséges módon, 

Úgy ment el otthonról, hogy nem szólt senkinek, nem tudjuk felvenni vele a kapcsolatot, a rendőrséget értesítettük. Minden információ rendkívül fontos

 - írta szerető testvére nővére eltűnése után. Úgy tudjuk, hogy a testvér szinte sokkot kapott, mikor a rendőrség közölte vele, hogy nővére holttestét a turbinaárokban találták meg, a család azóta is romokban hever, hiszen első karácsonyukat kellett Tímea nélkül tölteniük: 

Hiányzol, de nem hozhatlak le az égből. Idén karácsonykor nem leszel jelen, de a szívemben mindig ott leszel 


- üzente posztjában összetörten a testvére. Az ismerősök szerint a Tímea halála után a családnak már soha nem lesz ugyan az a karácsony: az ünnepek alatt tartották a fiatal nő emlékére szervezett virrasztást is. Úgy tudjuk, hogy a család és az ismerősök december 26-án gyűltek össze a mezőmadarasi temető kápolnájában, míg másnap ugyan itt újabb próbatétel elé néztek: december 27-én helyezték Tímeát örök nyugalomra a mezőmadarasi református sírkertben. 

Az esetet még rejtélyesebbé teszi, hogy Tímea nem önkezűleg akart véget vetni életének, de vélhetően még csak nem is tragikus baleset történt: valaki jelen lehetett a nő halálakor, a helyi rendőrség ugyanis gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz: 

A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra, a halál pontos okának megállapítása érdekében. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult eljárás, az illetékes ügyészség felügyelete mellett


- közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

 

