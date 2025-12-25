"A nevetése fog a legjobban hiányozni" – kegyetlen karácsony, unokája után a lányát is elvesztette a nagymama

Összetörve tett vallomást egy gyászoló nagymama, aki unokája után nem sokkal a lányát is elveszítette. A skót Diane Edgar számára épp ezért lánya, a 34 évesen elhunyt Paula, és az ő gyermeke, Pixie távozása miatt a karácsony is a szomorúságról szól csupán. Elárulta, Pixie hirtelen csecsemőhalál miatt vesztette életét félévesen, még az év elején, míg Paula agydaganatban hunyt el váratlanul novemberben, amivel teljesen összetörte a családtagjait.

Gyermekét és unokáját is elveszítette idén az asszony, így érthető: nem sok kedve van karácsonykor ünnepelni Fotó: Kaplitskaia Love / Shutterstock

Rendkívül nehéz számára az idei karácsony lánya és unokája elvesztése miatt

Paula volt a legvidámabb, legboldogabb és legkedvesebb ember, akivel valaha találkozhattál. Szinte szárnyalt az élettől, imádta az életet. Ez mind eltűnt, amikor Pixie meghalt. Csak az árnyéka maradt önmagának. Tizenhat éves kora óta azt mondogatta, hogy gyermeket szeretne. Csodával határos módon teherbe esett Pixie-vel. Pixie volt az egész világa. Soha nem engedte, hogy bárki segítsen neki. Teljesen odaadó anyja volt annak a gyönyörű kisbabának. Pixie az egyik legcsodálatosabb kis lélek volt

– emlékezett vissza a gyászoló nagymama, hozzátéve: lánya nevetése hangos és ragadós volt, most azonban csak csend veszi őket körül.

Mindenki érzi a hiányát, mert annyira közkedvelt volt a környéken. Úgy fogunk emlékezni rá, mint arra a csodálatos kis lélekre, aki volt, és arra, mennyire fontos volt annak az ezernyi embernek, akit élete során megérintett. Az én kis társam volt, és nem tudom, mihez kezdek nélküle. Egy volt a millióból. A nevetése fog a legjobban hiányozni

– idézte Diane-t a Mirror.