Egy hospice nővér vallomása: "Azokkal töltöm a karácsonyt, akiknek ez az utolsó"

Egy hospice nővér mesélt arról, hogy a családja mellett is igyekszik arra koncentrálni, hogy a haldokló betegek utolsó karácsonyát megszépítse. Meglepetéssel készül, kézzel készített díszekkel, és a lehető legtöbb szeretettel. Még akkor is, ha tudja, a tragédia hamarosan be fog következni.

Fotó: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock

Így telik egy hospice nővér karácsonya

A halálos betegségekkel szenvedők sokszor szorulnak hospice-házban történő ápolásra. Innen sajnos nincs kiút, itt végstádiumú betegek vannak, akikre hatalmas megpróbáltatás vár: felkészülni az elmúlásra. Egy 5 gyermekes édesanya és hospice nővér minden karácsonykor arra koncentrál, hogy a betegeknek a lehető legszebb ünnepet varázsoljon.

A végső stádiumban lévő betegek ápolása megtanított arra, hogy hálás legyek az egészségemért és a boldogságomért

– mondja a 41 éves, brit Leaah Deans, aki minden évben 5 gyermekét “hagyja hátra”, hogy a hospice-ban ápolt betegekkel tölthesse az idejét.

A gyerekeim nem ismernek mást. Mindig karácsonyi műszakban dolgoztam, legyen az karácsony napja vagy szenteste. Számomra nagyon fontos, hogy a betegeink a lehető legszebb karácsonyt töltsék el. Sajnos nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó karácsonyuk. A hospice-ban minden nap fontos, de ez az évszak különösen megható

– mondja a brit Metro újságnak az édesanya. Leaah haldokló betegekről gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy az ő és kollégái feladata, hogy a lehető legjobban javítsák pácienseik életminőségét azáltal, hogy enyhítik a fájdalmat, a stresszt és a súlyos betegség tüneteit. Leaah a betegek családtagjairól és a szeretteikről is gondoskodik, mert a végzetes kór nem csak a haldoklókat érinti.

Leaah szerint 43 éves férje, Leighton, és idősebb gyermekei, 22 éves fia, Dominic, 19 éves mostohafia, Cieran, 18 éves lánya Lacey és 8 éves mostohafia, Cody megértik, miért döntött úgy, hogy az ünnepi időszakban is dolgozik, de hatéves, legfiatalabb gyermeke, Tyler nehezebben viseli ezt.

Tudom, hogy a gyerekek hiányolnak, amikor dolgozom, és én is hiányolom őket. Karácsonykor nagyon nehéz a munkámat végezni, de éppen ezért olyan fontos

– magyarázza a nővér.