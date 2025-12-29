Egy hospice nővér vallomása: "Azokkal töltöm a karácsonyt, akiknek ez az utolsó"

Egy hospice nővér mesélt arról, hogy a családja mellett is igyekszik arra koncentrálni, hogy a haldokló betegek utolsó karácsonyát megszépítse. Meglepetéssel készül, kézzel készített díszekkel, és a lehető legtöbb szeretettel. Még akkor is, ha tudja, a tragédia hamarosan be fog következni.
A halálos betegségekkel szenvedők sokszor szorulnak hospice-házban történő ápolásra. Innen sajnos nincs kiút, itt végstádiumú betegek vannak, akikre hatalmas megpróbáltatás vár: felkészülni az elmúlásra. Egy 5 gyermekes édesanya és hospice nővér minden karácsonykor arra koncentrál, hogy a betegeknek a lehető legszebb ünnepet varázsoljon.
A végső stádiumban lévő betegek ápolása megtanított arra, hogy hálás legyek az egészségemért és a boldogságomért
– mondja a 41 éves, brit Leaah Deans, aki minden évben 5 gyermekét “hagyja hátra”, hogy a hospice-ban ápolt betegekkel tölthesse az idejét.
A gyerekeim nem ismernek mást. Mindig karácsonyi műszakban dolgoztam, legyen az karácsony napja vagy szenteste. Számomra nagyon fontos, hogy a betegeink a lehető legszebb karácsonyt töltsék el. Sajnos nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó karácsonyuk. A hospice-ban minden nap fontos, de ez az évszak különösen megható
– mondja a brit Metro újságnak az édesanya. Leaah haldokló betegekről gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy az ő és kollégái feladata, hogy a lehető legjobban javítsák pácienseik életminőségét azáltal, hogy enyhítik a fájdalmat, a stresszt és a súlyos betegség tüneteit. Leaah a betegek családtagjairól és a szeretteikről is gondoskodik, mert a végzetes kór nem csak a haldoklókat érinti.
Leaah szerint 43 éves férje, Leighton, és idősebb gyermekei, 22 éves fia, Dominic, 19 éves mostohafia, Cieran, 18 éves lánya Lacey és 8 éves mostohafia, Cody megértik, miért döntött úgy, hogy az ünnepi időszakban is dolgozik, de hatéves, legfiatalabb gyermeke, Tyler nehezebben viseli ezt.
Tudom, hogy a gyerekek hiányolnak, amikor dolgozom, és én is hiányolom őket. Karácsonykor nagyon nehéz a munkámat végezni, de éppen ezért olyan fontos
– magyarázza a nővér.
Az ünnepnapon a hospice minden dolgozója, a konyhai- és takarító személyzettől a nővérekig, mindent megtesznek, hogy ez a nap élvezetes legyen azok számára, akik a kórház falai közé vannak zárva. 18 beteget ápolnak jelenleg, akikre igyekeznek odafigyelni a kötözések, gyógyszerek, kezelések mellett is, hiszen ők az elsőszámú kapcsolattartóik. Épp ezért, hogy a karácsonyt kissé elviselhetőbbé tegye, meglepetéssel készül mindegyik betegének.
Karácsonykor szeretek túlzásba esni. Minden beteg ágyára zoknit akasztok, kézzel készített papír hópelyheket rakok, és karácsonyi díszeket akasztok fel az egész hospice-ban. Ha szeretnék, a betegeket is meghívom, hogy írjanak karácsonyi képeslapokat, vagy készítsenek apróságokat és ajándékokat a családjuknak.
És ez még nem minden: a hospice kórust és helyi színházi előadást is szervez a betegek számára.
Egyik évben Leaah még egy beteg különleges kérését is teljesíteni tudta. Egy kisgyerekes férfi nagyon szeretett volna megnézni egy cardiffi kastély karácsonyi fényjátékot, ezért Leaah megszervezte számára a kirándulást. A férfi karácsony után nem sokkal hunyt el.
A hospice-ban való munka érzelmileg megterhelő Leaah számára.
Nem gyakori, hogy a betegek karácsony napján halnak meg, de előfordul, és amikor ez megtörténik, az szívszorító a családtagjaik és a csapat számára is. Soha nem lesz könnyebb tanúja lenni egy halálnak. Karácsonykor mindig a kocsiban ülve fejezem be a műszakot, és sírok egy kicsit
– mondja, majd hozzáteszi: nehéz kikapcsolni mindazt, ami a hospice-ban történik, de a gyermekei ölelése segíti elfeledtetni egy kis időre a munkahelyi nehézségeket.
Az édesanya két évtizede dolgozik hospice-ban, de mindig azon töpreng, hogy vajon eleget tett-e a betegeiért, de eltökélt szándéka, hogy minden család utolsó közös karácsonyát a körülményekhez képest a lehető legszebbé tegye. Munkája felbecsülhetetlen tanulságokat adott neki az életről és a halálról.
A halál bekövetkezik, és vele együtt sok szomorúság és veszteség jár. De nem akarok elfordulni tőle.
– összegez az asszony.
