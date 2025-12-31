Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyetlen hajszál miatt majdnem elvesztette a lábujját a csecsemő

csecsemő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 09:45
sürgősségi műtétamputáció
Szó szerint egy hajszálon múlott az amputáció, miután egy csecsemő lábujjában egy hajszál elvágta a vérkeringést. Az orvosok mindent megtettek, de végül egy sürgősségi műtét jelentette az egyetlen megoldást.

Fontos figyelmeztetést adott ki szülők számára egy édesanya, akinek a kislánya szó szerint egyetlen hajszál miatt majdnem elveszítette az egyik lábujját. Elmondása szerint a csecsemő lábára olyan szorosan tekerődött rá a hajszál, hogy az orvosok már az amputációt tekintették az egyetlen megoldásnak.

Egy hajszál miatt került a kórházba a csecsemő.
Egy hajszál miatt került a kórházba a csecsemő  (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Majdnem amputációhoz vezetett egy ártatlannak vélt hajszál

A 32 éves, cumbernauldi Emma Devon egy megrázó, háromnapos megpróbáltatáson ment keresztül négy hónapos kislányával, Rosie-val, miután december 16-án észrevette, hogy egy hajszál tekeredett a csecsemő lábujja köré.

A skót édesanya és párja, James éppen lefekvéshez készültek, amikor levették a zoknit a kislányról. Ekkor vették észre, hogy a pici lábujja be van dagadva és vörös. A szülők úgy vélik, a hajszál abban a zokniban lehetett, amelyet aznap reggel adtak rá.

Mivel nem tudták eltávolítani a hajszálat, a helyi kórház sürgősségi osztályán kértek segítséget. Innen egy glasgow-i intézménybe irányították őket sürgősségi műtétre, ahol az orvosok közölték velük, hogy Rosie mindössze órákra volt attól, hogy elveszítse a lábujját, mivel a hajszál elvágta a vérkeringést.

Két éjszakával később kislány végül hazamehetett a kórházból.

Soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyire komoly lehet. A nagyobbik fiam folyton azt kérdezgette, hogy Rosie elveszíti-e a lábujját, én pedig azt mondtam neki, ne legyen ilyen drámai. Aztán a szakorvos közölte, hogy a sérülés súlyos, és akár amputációhoz is vezethetett volna

– mondta Emma, aki először szembesült azzal, hogy az ilyen sérülések gyakoriak a csecsemőknél.

Újra és újra visszajátsszuk magunkban, mennyire közel volt ahhoz, hogy elveszítse a lábujját. Megdöbbentő, hogy egy ennyire ártalmatlannak tűnő dolog ilyen veszélyes következményekkel járhat.

A kórházi személyzet megpróbált szőrtelenítő krémet beszerezni, de nem jártak sikerrel. Ezután varratvágó eszközökkel próbálkoztak, de a lábujj annyira meg volt dagadva, hogy ez a módszer sem vált be. Ezt követően egy szakorvos vizsgálta meg Rosie-t, aki különféle eszközökkel próbálta eltávolítani a hajszál egy részét. A lábujj azonban vérezni kezdett, és egyre irritáltabbá vált, ezért sürgős műtéti beavatkozásra volt szükség.

A műtét során a sebészek megállapították, hogy a hajszál sokkal mélyebbre fúródott, mint azt eredetileg gondolták, ezért kiterjedtebb metszéseket kellett ejteni a kislány lábujján a teljes eltávolításhoz.

Emma most arra figyelmezteti a többi szülőt, hogy a babazoknikat és kesztyűket külön mossák, hogy elkerüljék a hajszálak beszorulását az anyagba – írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu