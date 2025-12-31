Egyetlen hajszál miatt majdnem elvesztette a lábujját a csecsemő

Fontos figyelmeztetést adott ki szülők számára egy édesanya, akinek a kislánya szó szerint egyetlen hajszál miatt majdnem elveszítette az egyik lábujját. Elmondása szerint a csecsemő lábára olyan szorosan tekerődött rá a hajszál, hogy az orvosok már az amputációt tekintették az egyetlen megoldásnak.

Egy hajszál miatt került a kórházba a csecsemő (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Majdnem amputációhoz vezetett egy ártatlannak vélt hajszál

A 32 éves, cumbernauldi Emma Devon egy megrázó, háromnapos megpróbáltatáson ment keresztül négy hónapos kislányával, Rosie-val, miután december 16-án észrevette, hogy egy hajszál tekeredett a csecsemő lábujja köré.

A skót édesanya és párja, James éppen lefekvéshez készültek, amikor levették a zoknit a kislányról. Ekkor vették észre, hogy a pici lábujja be van dagadva és vörös. A szülők úgy vélik, a hajszál abban a zokniban lehetett, amelyet aznap reggel adtak rá.

Mivel nem tudták eltávolítani a hajszálat, a helyi kórház sürgősségi osztályán kértek segítséget. Innen egy glasgow-i intézménybe irányították őket sürgősségi műtétre, ahol az orvosok közölték velük, hogy Rosie mindössze órákra volt attól, hogy elveszítse a lábujját, mivel a hajszál elvágta a vérkeringést.

Két éjszakával később kislány végül hazamehetett a kórházból.

Soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyire komoly lehet. A nagyobbik fiam folyton azt kérdezgette, hogy Rosie elveszíti-e a lábujját, én pedig azt mondtam neki, ne legyen ilyen drámai. Aztán a szakorvos közölte, hogy a sérülés súlyos, és akár amputációhoz is vezethetett volna

– mondta Emma, aki először szembesült azzal, hogy az ilyen sérülések gyakoriak a csecsemőknél.

Újra és újra visszajátsszuk magunkban, mennyire közel volt ahhoz, hogy elveszítse a lábujját. Megdöbbentő, hogy egy ennyire ártalmatlannak tűnő dolog ilyen veszélyes következményekkel járhat.

A kórházi személyzet megpróbált szőrtelenítő krémet beszerezni, de nem jártak sikerrel. Ezután varratvágó eszközökkel próbálkoztak, de a lábujj annyira meg volt dagadva, hogy ez a módszer sem vált be. Ezt követően egy szakorvos vizsgálta meg Rosie-t, aki különféle eszközökkel próbálta eltávolítani a hajszál egy részét. A lábujj azonban vérezni kezdett, és egyre irritáltabbá vált, ezért sürgős műtéti beavatkozásra volt szükség.