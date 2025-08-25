Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Tragédia: hatalmasat esett a 17 éves bringás, nem tudták megmenteni az életét

kerékpár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 11:52
balesethalál
Halálos baleset árnyékolta be a junior kerékpáros körversenyt. A versenyt a tragédia után lefújták.

A 17 éves Ivan Melendez Luque az utolsó pillanatban került be sérült csapattársa helyére a Ribera del Duero-i junior kerékpáros körversenyen. A három szakaszból álló próbatétel második napján tragédia történt, a mezőny Soria tartomány északi részén tekert és egy tömegbaleset következtében többen is a földre kerültek.

Ivan Melendez Luque
Ivan Melendez Luque tiszteletére megemlékezést tartottak Fotó: X

Balszerencse okozta a bukást

Jelentések szerint a fiatal spanyol kerékpáros, Ivan Melendez Luque defekt miatt bukott, és a körülötte tekerő versenyzők már nem tudtak időben reagálni, több mint egy tucatnyian rázuhantak.

A helyszínre riasztott mentőszolgálat munkatársai a helyszínen is többször megpróbálták újraéleszteni a sportolót, illetve később a mentőautóban is, de már nem tudtak rajta segíteni. Az esetet követően a szervezők felfüggesztették a szakaszt, majd az egész versenyt lefújták miután a kórház megerősítette a versenyző halálát.

A Malaga melletti Colmenárból származó Melendez tiszteletére vasárnap délelőtt megemlékezést tartottak.

 

