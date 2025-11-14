„Ha meghalok a pályán, akkor is megyek focizni” – szívszorító módon emlékezik meg Mátéról, a 18 évesen elhunyt focistáról a csapata

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, május 28-án felfoghatatlan tragédia történt Felsőzsolca és Cigánd csapatának meccse közben: a Cigánd Sportegyesület mindössze 18 éves játékosa, K. Máté olyan súlyos sportbalesetet szenvedett a pályán, hogy belehalt a sérüléseibe. Máté végzetes módon, a saját kapusukkal ütközött össze, ami után ugyan súlyos belső sérülésekkel kórházba vitték, de életét már nem lehetett megmenteni.

A sportbalesetben elhunyt focista, Máté emlékét azóta sem feledik Fotó: Forrás: boon.hu/Vajda János

Így emlékeznek a sportbalesetben elhunyt focistáról

Az eset után nemcsak a Cigánd csapata, a település és az ismerősök, de még az ellenfél csapata is összetört, képtelenek voltak feldolgozni a történteket. Mátét ugyanis mindenki kedvelte, ígéretes jövő előtt állt: a fiatal focista a tragikus meccs előtt mutatkozott be U19-es felnőttként a pályán, boldogan várta barátnőjével, Bogival közös jövőjét, egy kisvárdai gimnáziumban pedig nem sokkal korábban érettségizett le, az eredmények kihirdetését viszont a tragikus focibaleset miatt már nem élhette meg. A történtek után Máté települése, iskolája, barátnője és a focicsapata is szívszaggató módon köszönt el a fiataltól: a halálos baleset utáni meccsen a csapat zokogó tagjai talpig feketében, Máté nyolcas számú mezével vonultak sírva a pályára. Szerelme, Bogi is Máté második otthonánál, a focipályán vett búcsút kedvesétől: két, nyolcast formáló lufira kötötte a fiatal nevét jelképező M-betűt, majd a magasba engedte.

Máténak ugyanis a foci volt az élete, barátai akkor is elmondták: rajongott a futballért, bármit megtett volna, hogy focizhasson. Úgy tűnik azonban, hogy volt csapata azóta sem feledte el a tragikus sorsú fiatalt, most, fél évvel a végzetes baleset után ugyanis még az eddiginél is szívszaggatóbb gesztussal emlékeznek meg volt játékosukról: egy Mátéról elnevezett emléktornát szerveztek a tiszteletére.

K. Máté Memorial emléktornát rendezünk, a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal játkosunk emlékére. Első alkalommal 2026-ban, nagypénteken - Jézus kereszthalálának emléknapja, a gyász ideje - és nagyszombaton kerül megrendezésre. Nyugodj békében, Máté! Soha nem feledünk

– jelentette be a Cigánd Sportegyesület. A gesztus meghatotta a családot és a barátokat. A fiú gyászoló édesapja azt írta: gyermeke annyira szerette a focit, hogy egyszer azt mondta, ha meghal, akkor is lemegy edzeni.

Nyugodj békében szép nagyfiam, mindig azt mondtad: ha meghalok a pályán, akkor is megyek focizni

– írta az esemény kapcsán bejegyzésében Máté apukája. A gyászoló férfi örül, hogy fia emlékét nem feledik a csapatnál.

Köszönjük a sportegyesületnek, hogy nem feledik szeretett gyermekünket. Sok sikert és tragédiamentes sporteseményeket

– tette hozzá a férfi.