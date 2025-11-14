Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ha meghalok a pályán, akkor is megyek focizni” – szívszorító módon emlékezik meg Mátéról, a 18 évesen elhunyt focistáról a csapata

sportbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 18:00
magyar focistaemléktornafocista
A 18 éves K. Máté májusban meccs közben ütközött össze a saját kapusukkal, a baleset után belehalt súlyos sérüléseibe. A tragédia az egész csapatot megrázta és összetörte. Most szívszaggató módon emlékeznek meg a tragikusan fiatalon elhunyt Mátéról.

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, május 28-án felfoghatatlan tragédia történt Felsőzsolca és Cigánd csapatának meccse közben: a Cigánd Sportegyesület mindössze 18 éves játékosa, K. Máté olyan súlyos sportbalesetet szenvedett a pályán, hogy belehalt a sérüléseibe. Máté végzetes módon, a saját kapusukkal ütközött össze, ami után ugyan súlyos belső sérülésekkel kórházba vitték, de életét már nem lehetett megmenteni. 

A sportbalesetben elhunyt focista emlékét azóta sem feledik.
A sportbalesetben elhunyt focista, Máté emlékét azóta sem feledik    Fotó: Forrás: boon.hu/Vajda János

Így emlékeznek a sportbalesetben elhunyt focistáról

Az eset után nemcsak a Cigánd csapata, a település és az ismerősök, de még az ellenfél csapata is összetört, képtelenek voltak feldolgozni a történteket. Mátét ugyanis mindenki kedvelte, ígéretes jövő előtt állt: a fiatal focista a tragikus meccs előtt mutatkozott be U19-es felnőttként a pályán, boldogan várta barátnőjével, Bogival közös jövőjét, egy kisvárdai gimnáziumban pedig nem sokkal korábban érettségizett le, az eredmények kihirdetését viszont a tragikus focibaleset miatt már nem élhette meg. A történtek után Máté települése, iskolája, barátnője és a focicsapata is szívszaggató módon köszönt el a fiataltól: a halálos baleset utáni meccsen a csapat zokogó tagjai talpig feketében, Máté nyolcas számú mezével vonultak sírva a pályára. Szerelme, Bogi is Máté második otthonánál, a focipályán vett búcsút kedvesétől: két, nyolcast formáló lufira kötötte a fiatal nevét jelképező M-betűt, majd a magasba engedte. 

Máténak ugyanis a foci volt az élete, barátai akkor is elmondták: rajongott a futballért, bármit megtett volna, hogy focizhasson. Úgy tűnik azonban, hogy volt csapata azóta sem feledte el a tragikus sorsú fiatalt, most, fél évvel a végzetes baleset után ugyanis még az eddiginél is szívszaggatóbb gesztussal emlékeznek meg volt játékosukról: egy Mátéról elnevezett emléktornát szerveztek a tiszteletére.

K. Máté Memorial emléktornát rendezünk, a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal játkosunk emlékére. Első alkalommal 2026-ban, nagypénteken - Jézus kereszthalálának emléknapja, a gyász ideje - és nagyszombaton kerül megrendezésre. Nyugodj békében, Máté! Soha nem feledünk

– jelentette be a Cigánd Sportegyesület. A gesztus meghatotta a családot és a barátokat. A fiú gyászoló édesapja azt írta: gyermeke annyira szerette a focit, hogy egyszer azt mondta, ha meghal, akkor is lemegy edzeni.

Nyugodj békében szép nagyfiam, mindig azt mondtad: ha meghalok a pályán, akkor is megyek focizni 

– írta az esemény kapcsán bejegyzésében Máté apukája. A gyászoló férfi örül, hogy fia emlékét nem feledik a csapatnál.

Köszönjük a sportegyesületnek, hogy nem feledik szeretett gyermekünket. Sok sikert és tragédiamentes sporteseményeket

 – tette hozzá a férfi. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu