„A férjem megosztotta az ágyát egy feleannyi idős nővel – nem először”

Egy neve elhallgatását kérő nő számolt be arról, hogy az 58 éves férje nemrég megosztotta az ágyát a lakókocsijukban egy 21 éves családi baráttal, aki történetesen egy nő. Ráadásul ez a feleség távollétében történt.
A férjem lányaként tekint rá, és bár nem gondolom, hogy bármi helytelen történt volna köztük, mégis úgy érzem, ez nincs rendben. Ezt elmondtam neki, és azt is, hogy nem szeretném, ha ez újra előfordulna – mégis újra megtörtént
– fejtette ki a feleség, akinek a férje semmi kivetnivalót nem lát a történtekben.
A kétségbeesett feleség a nypost.com párkapcsolati tanácsadójának segítségét kérte, mert tehetetlennek érzi magát és nem tudja megoldani a helyzetet.
Szerintem szokatlan és helytelen, hogy egy 21 éves nő megossza az ágyát másvalaki férjével (ráadásul többször is!), különösen annak fényében, hogy Ön ezt kifogásolta. Nem tudok nem azon tűnődni, miért nem volt lehetséges más megoldás, és mit szólnak ehhez a lány szülei (akikről feltételezem, hogy a barátaik)
– tanakodott a szakértő, aki szerint eljött az ideje, hogy beszéljen a történtekről a fiatal nővel is, mert az tanulságos lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.